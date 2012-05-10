伦敦奥运圣火周四在希腊成功点燃

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透希腊古奥林匹亚5月10日电---伦敦2012年奥运会圣火周四在古奥林匹克采集，奥运火炬接力活动拉开序幕，火炬将在7月27日伦敦奥运会开幕式上，抵达伦敦奥运主会场。
周四当天，古奥林匹克遗址阳光灿烂，一名扮演女祭司的演员利用抛面镜成功点燃火炬。伦敦曾在1948年举办过奥运会，成为目前唯一两次燃起奥林匹克圣火的城市。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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