莎翁也写不出伦敦奥运的跌宕曲折

路透伦敦8月6日电（记者 Mike Collett-White）---要是莎士比亚也可以上微博就好了。

如果莎士比亚从400年前穿越到今天，他一定乐于把在2012年伦敦奥运会上的所见所闻用不超过140个字表达出来。

用莎士比亚写於1599年左右的名著《亨利五世》开场白中的句子来描述伦敦奥运会再恰当不过了：“整个王国当做舞台，帝王们充任演员，让君主们瞪眼瞧着那伟大的场景！”

然而随着伦敦奥运会已进入到最後冲刺一周，就算这个大诗人发挥他最好的水平写出一部五幕剧也不足以涵盖伦敦奥运会上的跌宕曲折。

一场名为“奇妙岛屿”的丰富多彩、极具英国特色的开幕式拉开了伦敦奥运的序幕，开幕式的灵感就来自於莎士比亚的《暴风雨》。

随着拳击场里、湖泊上和田径场上的运动场景一幕幕展开，用莎士比亚的名句“全世界是个舞台”来描述似乎更合适。

来自204个国家和地区的大约10,500名运动员参加了奥运会，包括刚刚经历过动乱的利比亚和埃及，而沙特阿拉伯也第一次派出了女性参赛，奥运会孕育着社会变革的种子。

一场场势均力敌的比赛在运动场上演。

在女子铁人三项金牌的争夺中，瑞士选手斯皮里希（Nicola Spirig）与瑞典选手诺顿（Lisa Norden）难分胜负，裁判们调出照片研究，最终宣布瑞典人诺顿获得金牌，在长达两个小时的跑步、游泳和自行车的比赛後，她们输赢的差距只有15厘米。

另一方面，有些运动员简直让他们的对手羡慕嫉妒恨。

自行车名将威金斯（Bradley Wiggins）成为东道主国最受拥戴的奥运会冠军，很快可能被封为爵士。他在成为第一位赢得“史上最伟大的比赛”——环法自行车赛冠军的英国人之後仅仅10天，又获得了奥运会男子公路计时赛的金牌。

牙买加短跑运动员博尔特（Usain Bolt）成功卫冕男子100米金牌，用实力证明自己的确是“闪电”，男子百米堪称所有奥运金牌中最令人垂涎的一块。博尔特跑出了人类历史上的第二快的成绩——9秒63。

当美国游泳名将菲尔普斯（Michael Phelps）不断地获得一块又一块奖牌时，电视机前的观众可能曾怀疑自己是否在看重播。

菲尔普斯在伦敦又摘得四枚金牌，他的奥运奖牌总数上升到22枚，其中包括18枚金牌，打破了前苏联体操运动员拉提尼娜（Larisa Latynina）创造的18枚奥运奖牌的纪录。

“我觉得奥运会奖牌记录保持48年的时间已经很长了。”生于乌克兰的拉提尼娜慷慨地说。

有的运动员令人心生敬畏，有的运动员让人非常喜爱。

美国16岁的体操新星道格拉斯（Gabby Douglas）获得了女子个人全能金牌，也用她自信的笑容和体操技巧俘获了全世界人民的心，人们称她为“飞翔的小松鼠（Flying Squirrel）”。

每个开心的奥运故事背後总有伤心的一面，道格拉斯庆祝胜利的同时，世锦赛女子个人全能冠军俄罗斯选手科莫娃（Victoria Komova）则流下了伤心的眼泪，她在颁奖仪式结束後摘下银牌，走出了体育馆。

“这太沉重了。”她告诉记者。

**这些女性有错吗？**

“女人确实抗议太多，”莎士比亚也许会这样评价韩国击剑运动员申雅岚（Shin A Lam），她在女子重剑半决赛後，独自坐在击剑场上哭泣，抗议时间达一个小时，这也成为奥运会上最令人难忘的场景。

比赛的计时器错误回调了1秒，其德国对手就利用这1秒钟刺中申雅岚而锁定胜利。

2012年伦敦奥运会上引起骚动的两大事件都是和亚洲女运动员有关。

第一件事是关於中国16岁游泳小将叶诗文的，她在女子400米个人混合泳中以打破世界纪录的成绩夺冠，在最後自由泳阶段的速度甚至超过了赢得同一项目的男运动员，人们欢呼的同时也产生了质疑。

一名美国游泳教练公开提出质疑，认为叶诗文赛前服用竞技类药物。尽管在伦敦角逐奥运的游泳界人士支持这个年轻的游泳天才，但叶诗文还是被卷入质疑的漩涡中。

她身後庞大的中国媒体和中国代表团396名运动员都对此感到十分愤怒。

自奥运会7月16日开始到现在进行过半，已有4名运动员因服用兴奋剂被国际奥委会惩罚。

8名亚洲羽毛球运动员的为了在淘汰赛中遇到较弱的对手而故意输球，引起了观众的不满，因违背了奥林匹克“更快，更高，更强”的精神而被取消比赛资格。

之後，金牌得主英国自行车男队承认在比赛中通过“假摔”来获得重新出发的资格，这让他们的胜利显得不那麽光彩，也模糊了比赛战术和比赛规则的界限。

八名被取消比赛资格运动员之一的中国选手于洋在腾讯微博上以退役作为抗议：

“再见我挚爱的羽毛球，”她写道，谴责组织者指定的规则是鼓励运动员“放弃”比赛。“你们无情地打碎了我们的梦想。”

于洋的“戏剧性变化”被社交媒体广泛转载，至少在这一方面，伦敦奥运会和以往任何一届奥运会都不同，怪不得媒体称之为“推特奥运会（Twitter Games）”。

尽管推特上充斥着向运动员们祝贺的信息，但是这个平台上也会有让人生厌的评论，而这些评论结束了两名运动员的奥运梦想。

开幕式两天前，希腊女子三级跳运动员帕帕克里斯托（Paraskevi Papachristou）因在推特上发表种族歧视言论而被希腊代表团除名。

五天之後，一名瑞士足球运动员因在推特上侮辱韩国被剥夺参赛权利。英国跳水运动员戴利（Tom Daley）在他的第一场比赛中没有获得奖牌而被一名男子在推特上侮辱，英国警方随後逮捕了该名男子。

**女王呼声甚高**

英国女王伊丽莎白一世可能曾在私人剧院中看过莎士比亚的剧作，而女王伊丽莎白二世和家人却公开地完全参与到奥运会中来了。

女王面临的情形再好不过了，夏季举办的登基60周年钻石庆典以及2011年威廉王子和凯特王妃的婚礼使女王享受在英国人民的赞誉之中。

而现在，女王陛下又成为了开幕式和整个奥运会的明星，她在开幕式的短剧中扮演配角，全世界人民都为之赞叹。

“所有的人来找我谈论的事情还是关於开幕式，还是关於（女王）跳伞的场景。”伦敦奥组委主席、两届奥运长跑冠军塞巴斯蒂安‧科（Sebastian Coe）告诉路透。

事实上，86岁的女王并没有在开幕式上从直升机上跳下来，那其实是她的替身。

几乎每天都能在伦敦或伦敦以外的各大场馆看到人气很高的威廉王子和哈里王子。奥运会的“狗仔队”还抓拍到剑桥公爵威廉王子和公爵夫人在自行车赛场兴奋地公开拥抱。

白金汉宫说哈里王子会观看在皇家骑兵卫队阅兵场进行的女子沙滩排球的比赛，哈里王子在媒体上的形象是一个国际花花公子。公众也在讨论是否沙滩排球运动员的短裤太短了。

英国王室的参与是刻意打造“英国品牌”这一市场战略的一部分，历史性建筑比如白金汉宫、汉普顿宫和伦敦塔都成为奥运会这场戏剧的背景。

截止到周一，想要在英国队获得的16枚金牌中选出含金量最高的一枚相当困难。

穆雷（Scot Andy Murray）在网球男子单打的决赛中击败了费德勒（Roger Federer），也打碎了费德勒获得“金满贯”的梦想，格兰杰（Katherine Grainger）在拿过3枚奥运会银牌後成功获得女子双人双桨的冠军

奥运夺金大国中国和美国在周一时仍占据金牌榜首，东道主英国位列第三。

**伦敦的帽子戏法**

在莎士比亚的罗马悲剧《科里奥兰纳斯》(Coriolanus)中，西西涅斯(Sicinius)问道：“没有人民，还有什麽城市？”

在伦敦，从奥运一开始，成千上万的人就聚集在主体育场馆的周围，无论是晴天还是雨天，他们穿着印着英国国旗的衣服使这场全球盛会颇具英国风情。

8月12号比赛结束後，奥运会将继续在各媒体上演，奥运会的结束将意味着一场大的狂欢来结束所有的宿醉。

用莎士比亚的话来说，就是“荣誉就像水中的波环，它从不停止扩张，直至大到让自己消失。”（完）

编译： 逯璐 发稿：王燕焜

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