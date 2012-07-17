英国将派出规模最大奥运代表团

英国奥运代表团周一称，将派出542名运动员参加伦敦奥运会全部26个大项的角逐，代表团规模为本届奥运会之最。在所有204个参赛代表团中，美国和俄罗斯参赛人数分列第二和第三位。英国代表团阵容并非该国历史之最，在1908年伦敦首次承办的奥运会上，曾派出676名运动员参赛。