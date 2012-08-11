想感受奥运“气氛”？上eBay买点吧

路透伦敦8月10电（记者Alan Baldwin）---爱伦敦奥运会却无法身临其境？担心奥运结束後心情低落？

对於那些钱比理智多的人来说，互联网总能解决一切问题。

一些富于想象力的卖主们正在想方设法把伦敦奥运会的成功转换成现金，他们的具体方法是在拍卖网站eBay上出售瓶装的奥运“气氛”。其中一些卖主会将收入的一小部分捐给慈善机构。

“所以如果你不是幸运的一份子，出於无论什麽原因没能去伦敦，同时还渴望令人振奋的奥运气氛的话，”卖主mictoria如此说道。

“那麽，也许一点奥运气氛可以来到你的身边。”

这项拍卖将一直进行到周日，“到时候伦敦的气氛可就又恢复平常了”。三个潜在的买主对这份创意有兴趣，他们最高愿意支付10.5英镑。

其他的卖主提供瓶装的奥运空气——其中一家的空气是“在几天前的奥林匹克公园门口收集的”——然而，这份商品还没吸引任何买主。

一家卖主在一个空塑料瓶上过於乐观地贴上了49.99英镑的价签。如果不想竞价的话，花99.99英镑就可以立刻买下。

同时出售的还有一张皱巴巴的纸。

“这张纸是我用来在2012年奥运开幕式上擦椅子的，纸上沾染着奥运气氛的分子。我要把它封在塑料袋子里，这样你就能把它拿给你的祖孙们看了，”卖主captainjay1701如此写道。

目前还没有买家对这件商品感兴趣。（完）

编译： 孙舒 发稿：王燕焜

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