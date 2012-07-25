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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 25日 星期三 10:10 BJT

伦敦奥组委主席或参选国际田联主席

伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科周三在接受访问时首次表示，在结束目前工作後，将有意竞选国际田径联合会(IAAF)主席。现任主席迪亚克将於2015年卸任。科曾两次取得1,500米奥运金牌，如果参选，他将与史上最成功的撑杆跳男运动员，乌克兰的谢尔盖·布勃卡争夺这一职位。

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