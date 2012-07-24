版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 14:51 BJT

东道主选定奥运旗手

英国自行车运动员克里斯·霍伊将在伦敦奥运开幕式上担任东道主英国代表团旗手，他将是英国历史上第一位担任旗手的自行车选手。36岁的霍伊曾四次摘得奥运会金牌。他表示，能在家门口举办的奥运会上担任旗手，是真正意义上的“一生一次”的宝贵机会。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐