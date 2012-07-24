英国自行车运动员克里斯·霍伊将在伦敦奥运开幕式上担任东道主英国代表团旗手，他将是英国历史上第一位担任旗手的自行车选手。36岁的霍伊曾四次摘得奥运会金牌。他表示，能在家门口举办的奥运会上担任旗手，是真正意义上的“一生一次”的宝贵机会。