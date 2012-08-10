英国奥运创佳绩 体育彩票支持多

路透伦敦8月8日电(记者Alan Baldwin)---当克里斯·霍伊(Chris Hoy)在伦敦奥运会自行车凯林赛中获得他的第6枚奥运会金牌的时候，前首相约翰·梅杰(John Major)出现在自行车馆的观众席中。这位喜爱体育的英国前首相在英国取得一个世纪以来的奥运会最佳战绩中发挥了重要的作用。

英国奥委会(British Olympic Association)主席、前任体育大臣莫尼汉(Colin Moynihan)周三提醒记者们说，正是在梅杰内阁时代，英国1994年下半年正式推出国家彩票(National Lottery)。

尽管对这家国家授权、私人经营的彩票公司批评不断，很多批评者反对赌博，但是，国家监管的彩票基金仍给体育事业的发展提供了非常重要的的资金，特别是考虑到英国队在本届奥运会上的出色表现。

1996年亚特兰大奥运会上，英国仅获得一枚金牌。四年前在北京奥运会，英国代表团获得了19枚金牌。而这一次在家门口，到8日为止英国队已经获得了22枚金牌和48枚奖牌，这是1908年伦敦第一次举办奥运会以来英国队取得的最好成绩。

“你不能把各种因素都拆分开来，它们联合在一起才能获得金牌，。”莫尼汉说，现在英国全国上下都为如此多的金牌而欢呼雀跃。

“但是可以说梅杰首相和彩票公司共同提供的体育资金，为天才运动员提供了一个平台，让他们能够发挥潜力创造出最好的成绩。”

“它使得运动员能够聘请高水平的教练，以及为运动员提供支持的团队，在有些运动中，还有高科技的支持，”莫尼汉说。

“霍伊奇迹”

周二，霍伊在自行车男子凯林赛获得冠军，从而成为英国历史上获得奥运会金牌最多的运动员以及全国追捧的偶像、

“霍伊奇迹”，英国最畅销的《太阳报》写道，并且用“United Blingdom”的头版标题来形容这前所未有的22枚金光灿灿的金牌。

还有报纸将“荣耀霍伊”、“霍伊的眼泪”作为新闻大标题。

在这位苏格兰人的身後，是一个关於精心组织和严酷训练计划的故事。

“挑选出有可能获胜的人，然後拼尽全力支持他们，”英国代表团团长亨特(Andy Hunt)周三对下届奥运会主办国巴西建议说，而英国人自从败走亚特兰大之後就一直在做上述的工作。

针对高水平的运动项目，英国采取“不打折”的支持方针，基於过去的成绩和未来潜力对该项目进行投资。简单地讲，就是谁成绩好，谁拿到的钱就多。

对於有些项目来讲，拿到投资不容易，但是其他项目，诸如自行车和赛艇，从此就成为了金牌大户。

自行车，英国在田径项目已经获得了12枚奖牌，其中8枚是金牌，这比巴西队获得奖牌总数还多。北京奥运会上，英国队在自行车项目上获得了共14枚奖牌，其中8枚金牌。

赛艇项目本届奥运会为英国队贡献了9枚奖牌，其中包括4枚金牌，这是英国赛艇队在奥运会上的最好战绩。赛艇也是唯一一个英国队自1984年以来每届奥运会都收获了至少一枚金牌的项目。

1996年亚特兰大奥运会上，英国自行车队的表现饱受诟病，男子项目仅获得两枚铜牌，女子项目更是一无所获，使英国自行车管理机构人员大换血。从此英国队战绩步步回升。

在彩票基金的资助伊始，英国自行车队聘请Dave Brailsford担任主帅，在他的指导之下，英国自行车队在雅典和北京奥运会上都获得了成功，并且今年威金斯(Bradley Wiggins)作为英国天空车队一员还获得了环法自行车赛的冠军。

“显然，这项筹款计划多年来在他们取得成绩的基础上为他们提供资金支持，发挥了非常重要的作用。”莫尼汉说。

1997年成立的“英国体育局”(UK Sport)每年从公共基金中拨出1亿英镑(1亿6500万美元)投资给高水平的体育项目，这些公共基金来自主要彩票公司和政府，而其他资金来自“2012奥运计划” (Team 2012 initiative)的政府项目。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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