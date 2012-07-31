奥运金牌价值几许？各国行情不同

路透伦敦7月30日电（Belinda Goldsmith）---夺取奥运会金牌是所有奥运参赛选手的梦想。但是与许多国家颁发给运动员的奖金，以及他们自己品牌价值的影响力相比，金牌的实际价值就仅仅是一种象征意义了。

世界黄金协会（World Gold Council）指出，伦敦奥运的金牌成色大部分是银，在其外面镀了一层薄薄的金和铜的外壳。按目前市场价值计算为706英镑。

实际上，这还是历史上的第一次，2012奥运会奖牌中的银的价值超过了黄金。

尽管闪闪发光的金牌并不全是由纯金打造的，然而对於运动员们来说，赢得一枚金牌就能以吸引到赞助商等方式一夜致富。而对於一些运动员而言，金牌还意味着一份不菲的转手收入。

Octagon体育资讯公司Olympics and Action Sports部门总经理Peter Carlisle表示，金牌的市场价值因运动项目而异，也因国家而异，但是它们都可以转化为价值成百上千万英镑的赞助收入。

游泳、田径和体操项目最能吸引赞助商的眼球。

“拿到金牌的东道国运动员，可以在直到2016里约热内卢奥运会的这四年间转到七位数（英镑）的收入，”Carlisle告诉路透记者。

“但是必须是金牌才有这样的市场影响力，而不是银牌或者铜牌。除非在它们的背後，有着一段不同寻常的值得津津乐道的故事。”

由於204个参赛国家和地区的奥委会都有相应的刺激奖励方案，在短期内，获得金牌的运动员还可以从他们手中得到一笔慷慨的馈赠。

新加坡运动员如果拿到金牌的话，就会得到100万新元（合80万美元）的奖励，这是全球最高的奖金之一。新加坡历史上从未在奥运会上拿到过金牌。

**邮票和荣誉**

美国向奥运金牌得主提供1.5万英镑（合2.5万美元）的奖励。而澳大利亚金牌得主除了会得到两万澳元（合2.09万美元）外，邮政部门还会发行一张印有他们肖像的邮票，以及回国机票得到升舱。

与英国争夺金牌榜探花的俄罗斯向其运动员承诺，如果得到金牌，则会有8.5万英镑（合13.5万美元）的奖励。有记者报导称，意大利的这一奖金为11.6万英镑（合18.2万美元）。

与美国激烈争夺奥运金牌榜首位的中国，则没有提供其奖励金额的具体数据。但是据中文媒体《体坛周报》披露，他们可能给冠军提供50万元人民币的奖励。

印度为金牌得主预留了教练员的职位。

然而，英国运动员拼搏换来的是国家荣誉以及在邮票上印上自己的肖像，而不是现金奖励。

英国的奥运官员认为，经济上的奖励并不能明显地提高使运动员奋力摘金夺银的动力，竞争意志才是他们在奥运赛场上的最主要动力。

**转卖价值**

尽管大多数运动员选择珍藏自己的金牌，但是有些运动员会选择将它们捐赠给慈善机构或体育基金会，甚至转手卖掉。

英国奥运选手戴利·汤普森（Daley Thompson） 将他在1980和1984年奥运会上夺得的两枚男子十项全能金牌送给了自己的训练搭档。

“如果不是因为有他们，这项运动对我而言就不会这麽有意思了，”他在最近的一次采访中告诉路透记者。

今年三月，来自乌克兰的重量级拳手小克里钦科(Wladimir Klitschko)将他在1996亚特兰大奥运会获得的金牌以100万美元出售。他将收入捐给了旨在推进青少年体育事业的克里钦科兄弟基金会(Klitschko Brothers Foundation)。

在2006年逃往德国之前，古巴拳手托莱达诺(Yuriorkis Gamboa Toledano)曾为了维持家计，卖掉了在2004年雅典奥运会上赢得的金牌。

这样的交易为奥运会金牌创造了一个价格不一的市场。

“在每一届奥运会到来前的四年时间里，由於对奥运纪念品的市场需求巨大，都会有些奖牌会被摆出来交易。它们的转卖往往是源於其持有者的家计困境，”国际奥运收藏家协会（Society of Olympics Collectors）前副主席Bob Wilcock向路透记者介绍道。

“这些奖牌像硬币一样，有着比锻造它们的金属更多的价值。而奖牌背後的故事往往才更是它们价值的源泉。年代久远的奖牌因为其数量稀有而更加昂贵。金牌也只是在1904年之後才开始被买卖的。”

上星期，宝龙（Bonhams）拍卖行在一批奥运纪念品中就售出了两枚金牌。这是由世界上第一位获得两枚金牌的澳大利亚赛艇选手皮尔斯(Henry "Bobby" Pearce)在1928年和1932年两届奥运会上得到的。这对金牌的最终竞价为4.925万英镑（合7.735万美元）。

最近，由英国划艇选手史密斯(Raymond Etherington-Smith)在1908年赢得的一枚全金打造的金牌将由其家人拿到今年9月3日举行的克里斯蒂（Christie）拍卖行交易会上出售。预期竞价会达到七千英镑（合1.1万美元）。

自1912年斯德哥尔摩奥运会以来就没有出现过全金成分的奥运金牌了。如果每一枚重400克的伦敦奥运会金牌全部用昂贵的纯金铸造，这些金牌共将花费掉近2500万英镑（合4000万美元）。

国际奥委会（IOC）规定，尽管奥运会主办者可以自行设计奖牌样式，现代奥运会的金牌必须至少包含92.5%的纯银和最少六克的纯金。

克里斯蒂拍卖行的发言人介绍，目前奥运奖牌最高售价的世界纪录是在2010年11月以31.07万美元售出的一枚金牌。它是来自1980年那支号称“冰上奇迹”（miracle on ice）的美国男子冰球队的队员威尔斯(Mark Wells)。

这还是1980年奥运会冬奥会冰球金牌第一次出现在公共拍卖会上。

“由於金牌太稀有了，我们很难给它们标价。它们是一种被寄予很多感情的纪念品，许多家庭都会选择珍藏它们，”这位发言人说道。

“但是对奥运会奖牌的市场需求总是有的，特别是在伦敦今年举办的奥运会上。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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