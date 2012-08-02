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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 2日 星期四 10:14 BJT

体操男子个人全能内村航平夺冠

在伦敦奥运会周一的比赛中，日本体操“全能王”内村航平以无可争议的优势获得男子个人全能冠军，弥补了四年前在北京奥运会上痛失金牌的遗憾。内村航平曾在世锦赛上实现全能三连冠。德国选手Marcel Nguyen与美国名将Danell Leyva分别获得银牌和铜牌。

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