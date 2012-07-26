中国体操老将滕海滨因伤退赛

滕海滨2010年11月15日在广东举行的亚运会男子体操双杠比赛中。 REUTERS/Carlos Barria

路透伦敦7月25日电---伦敦奥运会体操项目主办方周三称，中国的前奥运会鞍马项目冠军滕海滨因为小臂伤势恶化，已经推出了本届奥运会。

“中国男子体操选手滕海滨因伤（左小臂肌肉撕裂）退出了本届奥运会，”一位国际体操联合会（FIG）发言人在发给路透的声明中这样写道。

“滕海滨将由郭伟阳接替。FIG已经批准了这次换人。”

据中国官方媒体报导，在为本届奥运会做准备的北爱尔兰训练营中，滕海滨弄伤了自己的小臂。

滕海滨在2004年雅典的奥运会上摘得金牌，并且在2003、2010和2011的世锦赛上帮助中国队拿到男子团体冠军。他还在2003年夺得了世锦赛鞍马冠军。

据新华社报导，在得知自己的奥运梦破裂後，滕海滨放声大哭。

“在伦敦奥运会上带伤争夺团体金牌，确实是个挑战；但是，我从未对中国队丧失过信心，”新华社引述滕海滨的话。

中国队主教练黄玉斌说：“一旦坏事开始发生，其他的事也变得更加困难了。”

“现在，我对伦敦奥运会忧心忡忡。”

在北京的奥运会上，中国男子体操队拿到了体操项目八枚金牌中的七枚。但是，他们想要在伦敦重演辉煌的可能性已经越来越小了。（完）编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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