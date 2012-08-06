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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 6日 星期一 09:43 BJT

邹凯成功卫冕男子自由体操金牌

在周日奥运会男子自由操决赛中，中国选手邹凯力压男子个人全能冠军、日本名将内村航平，获得该项目金牌。比赛结束後兴高采烈的邹凯向观众们竖起大拇指，并且一次次地亲吻金牌。尽管俄罗斯选手阿布利亚辛与内村航平同获15.800的成绩，但根据体操平分规则，内村航平完成度分数较高，获得银牌。

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