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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 8日 星期三 11:59 BJT

中国体操代表团再赢两金

周二，中国体操代表队在北格林尼治体育馆再赢得两枚金牌。冯喆在男子双杠项目上夺冠，一个小时之後，邓琳琳和队友眭禄包揽了女子平衡木项目的冠亚军，为中国体操女队收获了本届奥运会第一枚金牌。

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