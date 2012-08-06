邹凯成功卫冕男子自由体操金牌

路透伦敦8月5日电（记者 Pritha Sarkar）---在周日男子自由操决赛中，中国选手邹凯力压男子个人全能冠军、日本选手内村航平（Kohei Uchimura），获得了金牌。比赛结束後兴高采烈的邹凯向观众朋友们竖起了大拇指，并且一次次地亲吻金牌。

邹凯精彩的空翻和超强的平衡能力使他以15.933的高分折桂，成为继20世纪70年代的前苏联名将安德里亚诺夫（Nikolai Andrianov）之後奥运会史上第二位在该项目上成功卫冕的选手。

尽管俄罗斯选手阿布利亚辛（Denis Ablyazin）与内村航平同获15.800的成绩，但根据体操平分规则，内村航平完成度分数较高，获得银牌。内村航平有力的翻腾和动作完成的优雅使他拿到了9.100的完成度分数，而阿布利亚辛同类分数拿到8.700。

这个结果意味着内村航平将带着1枚金牌2枚银牌离开伦敦，因为他在其他单项上没有获得决赛资格。

阿布利亚辛在资格赛中的成绩与其他三名运动员相同，根据平分规则，阿布利亚辛进入了决赛，当他得知自己获得一枚铜牌时，高兴地扑进了教练的怀抱。

在决赛的8名运动员中邹凯第2个出场，他似乎是踮着脚尖走上体操垫的，但在他完整地完成两串组合动作稳稳落地时，已无人能阻止他夺冠。

邹凯以一组高难度动作结束了70秒的自由操表演，他向观众致敬，然後跑下场去和兴高采烈的教练击掌祝贺。

这是中国体操队在本届奥运会上夺得的第二枚金牌，也是邹凯获得的第五枚奥运金牌，在四年前的北京奥运会上，邹凯将三枚金牌收入囊中。

为了庆祝这个征集，邹凯在奥运赛场展开一道横幅，上面用汉字写着“五金冠九州”，如果邹凯在周二的单杠决赛中也能成功卫冕，那麽这个横幅还得更新。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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