“吊环王”陈一冰带着银牌退役

路透伦敦8月6日(记者Ian Ransom)---中国体操队队长陈一冰周一在他的最後一届奥运会上输给巴西选手扎内蒂(Arthur Zanetti)，遗憾错失吊环金牌。尽管表示感觉裁判打分不公，但他仍然亲吻了他的银牌，并对观众微笑致意。

27岁的陈一冰是三枚奥运金牌得主，并被中国观众亲切地称为“吊环王”，他在吊环决赛中整套动作表现非常出色，下法稳稳站住，所有人都认为他已经将这枚金牌收入囊中。

然而，当最後一个出场的巴西选手扎内蒂落地的时候往後跳了一步，仍然以最後得分15.900超过陈一冰0.1分时，“吊环王”感到震惊。

“银牌也不错了，”亲切的陈一冰笑着对路透社记者说。

“我只是有一点吃惊……看到他落地不是很完美，我想我可以拿到这块金牌了。但是分数出来後，他是冠军。我仍然要祝贺他，我今天已经表现出我最好的水平了。”

陈一冰在他的动作结束後亲吻了红色的吊环器械，并且对摄像机镜头做出了“第一名”的手势，但是以亚军的身份走出赛场时被一大群中国记者团团围住。他立即宣布了他的退役决定。

“我在伦敦奥运会之前就已经决定了，我一直有伤，而且年轻的天才选手不断涌现。”

陈一冰在上周的男团比赛中已经收获了一枚金牌，奥运会前两周他在北爱尔兰的训练中膝盖受伤。国内媒体援引他队友的话说，伤情并不严重，但陈一冰表示他在比赛中都忍受着伤病的疼痛。

这位八度世界冠军的血液里流淌着一直冒险精神，他出生的那天，他的父亲恰巧在家乡天津的一项业余滑冰比赛中获得了冠军。

陈一冰5岁开始体操训练，2006年第一次获得吊环和团体两项世界冠军，北京奥运会上他在家门口获得了这两个项目的奥运金牌。

陈一冰的退役将使得世界失去一位最伟大的吊环运动员之一，但是，性格深沉内敛的他面对退役的决定时表现的十分平静。

“接下来，我要好好休息，”陈一冰说，“然後我要带着我的父母去旅游，品尝美食，然後养一条狗，我一直都想养一条狗。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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