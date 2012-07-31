中国成功卫冕奥运体操男团冠军

路透伦敦7月30日电---周日在北格林威治体育馆进行的男子体操团体决赛中，中国体操男队勇夺金牌，而日本队在最後一刻申诉成功，超过先前的第二名英国队，获得一枚宝贵的银牌。

在两天前的预赛中表现低迷、仅获得第六名的中国队，在决赛中全队团结一心，以总分275.997的成绩成功卫冕。

在最後一轮鞍马比赛前，日本排在中国之後列第二位，但是当内村航平鞍马下马时出现失误，裁判给出一个低分时，他们似乎已经和金牌无缘了。

结果显示英国队位列第二，乌克兰队排第三名，英国观众陷入了热烈的欢呼和庆祝。

但是日本队对三届世锦赛男子个人全能冠军内村航平的鞍马成绩提出申诉，在15分钟的紧张等待之後，裁判组修订了先前的分数，并使得日本队的总成绩上升到了第二名的位置。

银牌一下子变成了铜牌，主场观众显然对这样的结果不满意，尽管如此，这仍是英国队一个世纪以来的第一枚体操团体奖牌。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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