中国成功卫冕体操男团冠军 称预赛失误不是烟雾弹

重曝拍出的邹凯在男子团体单杠比赛中的动作。 REUTERS/Mike Blake

路透伦敦7月30日电（记者Pritha Sarkar）---周一的男子体操团体赛赛场上，中国选手们竖起的食指向人们宣告了自己就是金牌得主。东道主似乎拿到了一枚意料之外的银牌，英国观众整整15分钟都沉浸在掌声和欢呼里。

那时他们还不知道，英国队是拿不到这块银牌的。

当13.466分的鞍马成绩出现在电子计分板上的时候，三次世锦赛男子个人全能冠军内村航平（Kohei Uchimura）简直不敢相信自己的眼睛，他甚至怀疑是不是计分板出了什麽错。在最後一个项目鞍马之前，日本队还排行榜第二的位置，而在他的鞍马分数出来之後，日本队就直接跌出前三，排在第四位。

日本队的这一成绩让英国队的史密斯（Louis Smith）和队友们高兴地一跃而起。在最後一刻意外收获一枚铜牌的乌克兰队队员们也纷纷击掌庆祝。

然而，就在欢呼的英国观众们已经手舞足蹈，同时威廉王子和哈里王子也与普通观众一道为英国五位选手起立鼓掌之时，日本队的官员对内村航平的得分提出了申诉。

现场所有的庆祝一下子平静下来，1.55万双眼睛都紧盯着固定在北格林威治体育馆顶上的大屏幕。运动员、观众和媒体都在等待裁判们的最终裁定。

15分钟里，裁判们都围坐在一个电视屏幕前，反复观看内村航平下鞍马的动作。

此时大屏幕一直显示“男子鞍马项目申诉受理”，而内村航平和他的队友们一直铁着脸坐着。裁判们一直在检查这名23岁选手下鞍马的画面。内村航平在下马之前有个并直双腿的倒立动作，然而他的腿却分开了，下马动作完成得比较糟糕。

**日本获银**

裁判们最终宣布的结果将内村航平的得分提高了0.7分，这已经足以让日本上升至第二位、而让英国队退到第三了。

观众席上发出了嘘声，而原本志在夺金的内村航平和队友们则轻松地笑了。沮丧的乌克兰队员们厌恶地冲出了场地。

这一事件让人想起2004年雅典奥运会体操全能赛上的打分丑闻。当时有人号称要不是发生打分上的失误，那麽金牌原本应该归于韩国选手梁泰荣（Yang Tae-young），而不是美国选手保罗·哈姆（Paul Hamm）。

在被卷入这场法律纠纷之後，哈姆等了3个月才得知他可以保留这枚金牌。然而在周一的比赛上，即时回放系统的存在使得得分上的纠纷在发出奖牌前就解决了。

中国队在预选赛上表现不佳，仅获第六名。之後一些媒体称中国恐怕卫冕失利的报导看来显然言过其实了。中国队在决赛六个项目中都表现得很好，最终取得了275.997分的总分。

**烟雾弹**

北京奥运会上，中国队夺得了体操8枚金牌中的7枚。当年的队伍里，仅有邹凯和陈一冰参加了伦敦奥运会。当记者问起中国队在预选赛上的表现是否意在麻痹对手之时，邹凯回答：“那不是烟雾弹。”

中国队在周一的表现令人惊叹，他们是唯一一支没从任何器械上摔下来的队伍。这意味着，中国队在最近8年内连续5次拿到男团世界冠军、连续两次拿到男团奥运冠军，保持了不败纪录。

“从北京奥运会起我们就只能站在中国队身後。现在虽然他们的成员变了，但是他们依然很强。中国队的表现毫无破绽，一点失误都没有，”内村航平如此说道。

失误，并且是大量失误，葬送了预赛排名第一的美国队。美国队有多名队员从器械上摔下。奥罗斯科(John Orozco)坐在了鞍马上。他用拼尽力气才忍住眼泪做完动作，好歹没有掉到地上，只得到了决赛六支队伍中的全场最低12.733分。

绰号“沉默忍者”的奥罗斯科做跳马项目时落地时又一屁股坐到了地上，再次落下眼泪。

这种感觉对日本的山室光史（Koji Yamamuro）也不陌生。他在跳马项目中的落地也出现了大失误，摔得脸和膝盖都贴到了地上。

他的脸上露出痛苦的表情，只能用右腿跳着下了场。最後被驮着离开了场地。

但是最後举行颁奖典礼之时，山室光史又跳着回到了场地。当队伍登上领奖台时，他不得不把两条胳膊搭在左右两个队友身上。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。