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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 14:08 BJT

女子个人全能科莫娃憾负道格拉斯

伦敦奥运会女子体操个人全能周四结束，16岁的美国名将道格拉斯力压对手，成为第一位夺得该项目金牌的黑人选手。俄罗斯美少女科莫娃屈居第二，另一位俄罗斯选手穆斯塔芬娜摘得铜牌。中国选手邓琳琳和黄秋爽仅位列总成绩榜的第6和第7位。

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