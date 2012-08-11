艺术体操是体育竞技还是舞蹈艺术？

路透伦敦8月10日电（记者Paul Majendie）---如果现代舞蹈的先驱邓肯（Isadora Duncan）参加艺术体操比赛的话，她也许能获得一枚金牌--但是，艺术体操到底是艺术还是体育呢？

国际体操联合会副主席、加拿大人科恩（Slava Corn）回答说艺术体操是艺术与体育两者的混合体。

看一眼艺术体操运动员身上那亮晶晶的衣服、僵硬的微笑以及层层叠叠的妆容，贬低者可能会对这些花里胡哨的东西困惑地摇头，他们只想看看艺术体操运动员能用旋转的圈和打着旋儿的彩带干出什麽来。

“这项运动有两项得分，其中一项是难度分，用来衡量内容，另一项是完成分，用来衡量表现情况，”科恩如此告诉路透社记者。

“在我们心中这是一项体育运动，但是显然它还含有艺术的成分。对我们来说这就是一项以艺术形式来表现的体育运动。”

在艺术体操运动员们的身上你可以看到邓肯舞蹈的轻柔影响。邓肯被视作现代舞蹈的奠基人而备受尊敬，她喜欢飘荡的围巾，而这份爱最终杀死了她。在一次乘坐敞篷汽车时，邓肯的丝质围巾卷入了车轮，将她活活勒死。

“当然芭蕾和各种舞蹈都影响到艺术体操，”科恩如此说道。

在伦敦温布利体育馆播放的音乐提起来不怎麽不和谐。

保加利亚队选择了贝多芬的钢琴奏鸣曲，德国队选择了电影《速度与激情5》的插曲 《Cheeky Bits》，阿塞拜疆的加拉耶娃（Aliya Garayeva）选择了Randy Newman的《You Can Leave Your Hat On》，而中国队的邓森悦希望迈克尔·杰克逊（Michael Jackson）的魔法能给她带来好运，她选择了《Smooth Criminal》。

艺术体操播放的音乐是不允许带有歌词的，运动员们只能用伴奏充当背景乐。根据规定，“类似于引擎声、警笛声以及打破东西的声音是不允许使用的。”

连续不停的运动，同时动作又要充满诗意。如果运动员能把这两者结合到一起的话，她就能得到高分了。但是，必须注意有些灾难性的动作是一定要避免的。

绝对不要让你的圈在空中飘荡。也别让你的彩带打结。永远让你的球保持平衡，你得像一只正在表演的海豹那样完美无缺。对於棒操的编排，你得想象鼓号乐队的女队长遇到了一个变戏法的。

在2012年伦敦的赛场上，解说员被韩国选手孙研（Yon Jae-son）的圈操迷倒了，他向观众说道“她对圈的控制堪称壮观。”

穿着亮晶晶体操服的运动员们不得不坐在观众前排的“kiss and cry”座位上，等待裁判宣布她们的分数。

贬低者可能会说这项运动做得太过头了，但是毫无疑问这些运动员是充满技巧的，她们从6岁起就不断训练以使自己球操、圈操、棒操和带操的编排更完美。

温布利体育馆的观众们好好地享受了这场比赛。同样是在这个体育馆，奥运“完美六人”的成员、花样滑冰选手迪安（Christopher Dean）和托维尔（Jayne Torvill）曾经上演了“Dancing On Ice Live”表演。

对於那些打定主意要嘲笑艺术体操的人，科恩要说什麽呢？

她说：“好啊，如果能让她的脚趾们转上八圈，这就是技巧。如果她们能用脚踢起器械再用手接住，这就是技巧。如果你能理解舞蹈的话，你就能欣赏这些运动员的动作了。”（完）

编译： 孙舒 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。