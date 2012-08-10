版本:
中国
奥运新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 22:15 BJT

Olympics-Women's rhythmic gymnastics individual all-around qualification results

LONDON, Aug 10 Olympic women's rhythmic
gymnastics individual all-around qualification results on
Friday.

 Results Table
 
                                       Overall  
 1.  Evgenia Kanaeva (Russia)           116.000 Q 
 2.  Daria Dmitrieva (Russia)           114.525 Q 
 3.  Aliya Garayeva (Azerbaijan)        111.850 Q 
 4.  Silviya Miteva (Bulgaria)          110.925 Q 
 5.  Liubou Charkashyna (Belarus)       110.450 Q 
 6.  Son Yeon-Jae (South Korea)         110.300 Q 
 7.  Alina Maksymenko (Ukraine)         110.025 Q 
 8.  Joanna Mitrosz (Poland)            109.750 Q 
 9.  Neta Rivkin (Israel)               108.900 Q 
 10. Ganna Rizatdinova (Ukraine)        108.850 Q 
 11. Deng Senyue (China)                108.825  
 12. Melitina Staniouta (Belarus)       108.675  
 13. Delphine Ledoux (France)           108.175  
 14. Carolina Rodriguez (Spain)         106.800  
 15. Anna Alyabyeva (Kazakhstan)        106.425  
 16. Julieta Cantaluppi (Italy)         105.275  
 17. Jana Berezko-Marggrander (Germany) 105.100  
 18. Caroline Weber (Austria)           104.950  
 19. Chrystalleni Trikomiti (Cyprus)    104.675  
 20. Ulyana Trofimova (Uzbekistan)      97.350   
 21. Julie Zetlin (U.S.)                96.675   
 22. Janine Murray (Australia)          96.325   
 23. Yasmin Mohamed Rostom (Egypt)      96.250   
 24. Francesca Jones (Britain)          94.625

更多 奥运新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐