Olympics-Women's rhythmic gymnastics individual all-around qualification results

LONDON, Aug 10 Olympic women's rhythmic
gymnastics individual all-around qualification results on
Friday.
Results Table
Overall
1. Evgenia Kanaeva (Russia) 116.000 Q
2. Daria Dmitrieva (Russia) 114.525 Q
3. Aliya Garayeva (Azerbaijan) 111.850 Q
4. Silviya Miteva (Bulgaria) 110.925 Q
5. Liubou Charkashyna (Belarus) 110.450 Q
6. Son Yeon-Jae (South Korea) 110.300 Q
7. Alina Maksymenko (Ukraine) 110.025 Q
8. Joanna Mitrosz (Poland) 109.750 Q
9. Neta Rivkin (Israel) 108.900 Q
10. Ganna Rizatdinova (Ukraine) 108.850 Q
11. Deng Senyue (China) 108.825
12. Melitina Staniouta (Belarus) 108.675
13. Delphine Ledoux (France) 108.175
14. Carolina Rodriguez (Spain) 106.800
15. Anna Alyabyeva (Kazakhstan) 106.425
16. Julieta Cantaluppi (Italy) 105.275
17. Jana Berezko-Marggrander (Germany) 105.100
18. Caroline Weber (Austria) 104.950
19. Chrystalleni Trikomiti (Cyprus) 104.675
20. Ulyana Trofimova (Uzbekistan) 97.350
21. Julie Zetlin (U.S.) 96.675
22. Janine Murray (Australia) 96.325
23. Yasmin Mohamed Rostom (Egypt) 96.250
24. Francesca Jones (Britain) 94.625