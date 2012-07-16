体操前瞻：内村航平准备好君临天下 女子赛场黑马林立

路透伦敦7月12日电（记者 Pritha Sarkar）---当内村航平（Kohei Uchimura）还是一个无名小辈的时候，时代杂志（Time magazine）就已经把他选为了2008北京奥运最值得关注的选手之一。

那个预言显得有些为时尚早，但是四年之後，现在享誉“超级村（Super-mura）”称号的内村航平，预期在今年伦敦奥运会上将是不可阻挡的强者。

23岁的内村来自日本长崎，他在过去三年以来一直让各路对手臣服，但是如果他不能在8月1日的伦敦O2体育场拿下体操男子个人全能金牌，他以往的成就都会黯然失色。

内村航平身高1.61米，肌肉发达、精力充沛，他是第一位连续三次获得体操世锦赛全能冠军的运动员，成就不可战胜的神话。曾经不可一世的中国选手很可能将在7月28日至8月7日的赛事中被笼罩在内村航平的光环之下。

中国队2008奥运会轻松摘得14枚体操金牌中的9枚，其中包括男女团体冠军，中国国歌《义勇军进行曲》一次又一次的奏响。

令人惊讶的是，男子项目八枚金牌中，中国队囊括掠走七枚。

不过，随着那种害怕在国人面前丢脸的恐惧不再是中国选手的动力，中国队领先竞争对手的优势正一点点削弱。

在近年来每一届奥运会中，都会有一位俊俏的天才异军突起成为各界关注的焦点。

许多青少年都会努力争取使自己与科布特（Olga Korbut）、科马内奇（Nadia Comaneci）、雷顿（Mary Lou Retton）和柳金 （Nastia Liukin）比肩。

每四年的奥运会中，女子体操的比赛就会涌现出全新的王牌选手，就如同F1方程式赛车队隆重推出他们的新款赛车一样，她们的辉煌却相当短暂。

**女子赛场黑马林立**

当选手们在7月29日开始进入战斗状态後，一些娇小的新手们，如世锦赛女子全能冠军韦伯（Jordyn Wieber）和美国奥运选拔赛爆冷夺冠的道格拉斯（Gabby Douglas），被寄予了帮助美国队完成奥运女子全能冠军三连冠的厚望，继续2004年帕特森（Carly Patterson）和2008年柳金的辉煌。

“我认为她们完全是最热门的夺冠选手，”美国得奖最多的体操运动员香农·米勒(Shannon Miller)这样告诉路透记者。

“可是竞争者不仅仅只有她们。（俄罗斯的）科莫娃（Viktoria Komova）注定会十分强劲，而且去年的东京世锦赛女子全能赛她仅以微小分差输给韦伯後，她对这枚奥运金牌非常渴望。”

“你当然也不能忽视中国队，还有越来越强势的罗马尼亚队……但是道格拉斯和韦伯确确实实现在还占有优势。”

尽管O2竞技场举办的流行音乐会多於赏心悦目的体育盛事，但在这里欢呼尖叫的将不仅仅是少女歌迷。

尽管美国的柳金等20岁出头的体操运动员没有能够晋级奥运盛会，但是一旦27岁的英国选手特维德尔（Beth Tweddle）在主场以一枚奥运金牌为自己的事业画上完美句号，她也能让这个穹顶竞技场沸腾到顶点。

在暂别赛场六年之後，雅典奥运会三金得主、24岁的波诺尔（Catalina Ponor）在五月的欧锦赛上证明了自己的成功。37岁高龄的德国选手丘索维金娜（Oksana Chusovitina）在创下一个体操运动员参加六次奥运会的记录时也会全力以赴。

丘索维金娜年龄大到与绝大多数其他运动员的母亲一般，曾经代表过三个国家参加奥运会，并且早在韦伯或道格拉斯出生之前就开始了她的职业竞技生涯。但是她来到伦敦不只是充数而已。

丘索维金娜在北京奥运会和去年的东京世锦赛皆夺得银牌，今年她将再一次向世人证明，体操运动绝不只是年轻天才们的专利。