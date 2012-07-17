体操前瞻：内村航平准备好君临天下 女子赛场黑马林立

路透伦敦7月12日电（记者 Pritha Sarkar）---当内村航平（Kohei Uchimura）还是一个无名小辈的时候，时代杂志（Time magazine）就已经把他选为了2008北京奥运最值得关注的选手之一。

那个预言显得有些为时尚早，但是四年之後，现在享誉“超级村（Super-mura）”称号的内村航平，预期在今年伦敦奥运会上将是不可阻挡的强者。

23岁的内村来自日本长崎，他在过去三年以来一直让各路对手臣服，但是如果他不能在8月1日的伦敦O2体育场拿下体操男子个人全能金牌，他以往的成就都会黯然失色。

内村航平身高1.61米，肌肉发达、精力充沛，他是第一位连续三次获得体操世锦赛全能冠军的运动员，成就不可战胜的神话。曾经不可一世的中国选手很可能将在7月28日至8月7日的赛事中被笼罩在内村航平的光环之下。

中国队2008奥运会轻松摘得14枚体操金牌中的9枚，其中包括男女团体冠军，中国国歌《义勇军进行曲》一次又一次的奏响。

令人惊讶的是，男子项目八枚金牌中，中国队掠走七枚。

不过，随着那种害怕在国人面前丢脸的恐惧不再是中国选手的动力，中国队领先竞争对手的优势正一点点削弱。

在近年来每一届奥运会中，女子体操的角逐中都会有一位俊俏的天才异军突起成为各界关注的焦点。

许多青少年都会努力争取使自己与科布特（Olga Korbut）、科马内奇（Nadia Comaneci）、雷顿（Mary Lou Retton）和柳金 （Nastia Liukin）比肩。

每四年的奥运会中，女子体操的比赛就会涌现出全新的王牌选手，就如同F1方程式赛车队隆重推出他们的新款赛车一样，她们的辉煌却相当短暂。

**女子赛场黑马林立**

当选手们在7月29日开始进入战斗状态後，一些娇小的新手们，如世锦赛女子全能冠军韦伯（Jordyn Wieber）和美国奥运选拔赛爆冷夺冠的道格拉斯（Gabby Douglas），被寄予了帮助美国队完成奥运女子全能冠军三连冠的厚望，继续2004年帕特森（Carly Patterson）和2008年柳金的辉煌。

“我认为她们完全是最热门的夺冠选手，”美国得奖最多的体操运动员香农·米勒(Shannon Miller)这样告诉路透记者。

“可是竞争者不仅仅只有她们。（俄罗斯的）科莫娃（Viktoria Komova）注定会十分强劲，而且去年的东京世锦赛女子全能赛她仅以微小分差输给韦伯後，她对这枚奥运金牌非常渴望。”

“你当然也不能忽视中国队，还有越来越强势的罗马尼亚队……但是道格拉斯和韦伯确确实实现在还占有优势。”

尽管O2竞技场举办的流行音乐会多於赏心悦目的体育盛事，但在这里欢呼尖叫的将不仅仅是少女歌迷。

尽管美国的柳金等20岁出头的体操运动员没有能够晋级奥运盛会，但是一旦27岁的英国选手特维德尔（Beth Tweddle）在主场以一枚奥运金牌为自己的事业画上完美句号，她也能让这个穹顶竞技场沸腾到顶点。

在暂别赛场六年之後，雅典奥运会三金得主、24岁的波诺尔（Catalina Ponor）在五月的欧锦赛上证明了自己的成功。37岁高龄的德国选手丘索维金娜（Oksana Chusovitina）在创下一个体操运动员参加六次奥运会的记录时也会全力以赴。

丘索维金娜年龄大到与绝大多数其他运动员的母亲一般，曾经代表过三个国家参加奥运会，并且早在韦伯或道格拉斯出生之前就开始了她的职业竞技生涯。但是她来到伦敦不只是充数而已。

丘索维金娜在北京奥运会和去年的东京世锦赛皆夺得银牌，今年她将再一次向世人证明，体操运动绝不只是年轻天才们的专利。