“吊环王”陈一冰屈居亚军

中国体操队队长陈一冰周一在他的最後一届奥运会上输给巴西选手扎内蒂，遗憾错失吊环金牌。尽管表示感觉裁判打分不公，但他仍然亲吻了自己的银牌，并对观众微笑致意。27岁的陈一冰是三枚奥运金牌得主，在周一的决赛中整套动作表现堪称完美。