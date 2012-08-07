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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 11:08 BJT

何可欣高低杠惜获银牌

在周一北格林尼治体育馆举行的奥运会体操高低杠单项比赛中，俄罗斯选手穆斯塔芬娜击败其他竞争对手，为俄罗斯收获了本届奥运会上体操项目的首金。卫冕冠军、中国选手何可欣和英国选手特维德尔分获银牌和铜牌。

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