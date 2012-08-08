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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 8日 星期三 11:22 BJT

刘翔在110米栏预赛中摔倒 无缘决赛

在周二的伦敦奥运会男子110米栏预赛中，中国运动员刘翔在触及第一栏後摔倒在地，随後在搀扶下离开赛道，无缘决赛。刘翔曾在2004年雅典奥运会中获得该项目冠军，他还曾创造过世界纪录。在四年前的北京奥运会上，他也曾因伤退赛。目前该项目的世界纪录由古巴选手罗伯斯保持。

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