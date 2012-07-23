美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透伦敦7月20日电---国际奥委会(IOC)主席雅克·罗格周五抵达伦敦，下榻位於市中心的IOC官方指定酒店并接受采访。他表示，伦敦奥运会将是一届“伟大的”体育盛会，将不会受到恶劣天气以及其他挑战的影响。
本届奥运会将是伦敦继1908年、1948年之後第三次主办这一顶级世界赛事。奥运开幕在即，主办方将面临安保问题、恶劣天气、以及罢工威胁的多方挑战。
“我相信本届奥运会将成为一场伟大的体育盛会，”罗格在接受路透记者访问时微笑答道，他表示，伦敦奥组委已经为举办一届成功的奥运会做好了准备工作。这位比利时外科医生将於明年卸任，伦敦奥运将是他任内的最後一届奥运会。
“我（对伦敦奥运）有最高的期望值，因为我们是从运动员的福祉出发来举办奥运会的。我很有信心。”罗格说。
“虽然面临一些挑战，但是准备工作一直进行的很顺利。所有的基础都打好了，所以我很乐观。英国是现代体育运动的发明者……这里的人们热爱运动。这也是向海外推广体育的一次良机。”
对於伦敦的潮湿天气，罗格认为这并不会成为一个大问题。
伦敦刚刚经历了自有气象记录以来历史上最为潮湿的六月，并且进入七月後也阴雨连连，几乎不见阳光。
“（伦敦的天气）可能稍微影响了刚刚结束的温网赛程安排，但除此之外我并不认为有太大问题。”他说。
交通运输的延误问题也将威胁这个将於一周後开幕的体育盛会。英国边境署与入境人员管理处的工作人员将於开幕式前一天7月26日罢工，英格兰中部数以百名的火车司机也宣布将会於8月6日至8日罢工三天。
此外，由於伦敦奥运安保承包商G4S公司在安保人员招募方面出现严重批露，未能提供足够的安保人员，英国政府不得不临时抽调军队来填补漏洞。（完）
编译：辛毅 发稿：王燕焜
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