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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 14:28 BJT

罗格向“慕尼黑惨案”遇难者默哀

国际奥委会主席罗格周六婉拒了在27日开幕式上添加“慕尼黑惨案”纪念环节这一动议，IOC周一在伦敦奥运村举行仪式向11名遇难者致哀一分钟。除罗格之外，伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科，伦敦市长约翰逊等也参加了默哀。在1972年慕尼黑奥运会上，11名以色列运动员被恐怖分子杀害。

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