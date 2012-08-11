韩国重金砸出史上最好奥运成绩

路透伦敦8月10日电（记者 Karolos Grohmann）---在体育事业上大笔大笔的公共以及私人资金已经使得韩国人收获了一届最成功的奥运会；并且，韩国政府还期待这样的付出能够在2018年的平昌冬奥会上再一次取得硕果。

韩国体育理事会主席朴容晟在周五的采访中告诉路透记者，韩国政府每年向体育事业投入一亿美元的资助，而私人企业还会向独立的体育协会再赞助3000万美元。

这样的数字与举办伦敦奥运会的英国的体育投资旗鼓相当。

成立於1997年的英国体育局（UK Sport）每年向其战绩最好的体育项目投资一亿英镑（合1.565亿美元）的公共基金--来自博彩业和政府部门，而其他的资金则来自於一个名为“2012奥运”的计划。

韩国在伦敦奥运会的金牌收获颇为丰厚。这个富裕东亚经济体以15金位列金牌榜的第五位，超过了在北京奥运会时13枚金牌的成绩。

比赛还剩下三天，最後剩下的项目中还包括韩国的国粹项目跆拳道。所以，韩国人早就超越了在赛前保守设定的10金任务。

“我们还有望再拿两枚金牌，这样就可以创造纪录了，”韩国奥委会主席朴容晟说。“这是政府倾力资助体育发展的结果。”

除了巨大的政府开销外，韩国的各企业集团还自己掏腰包赞助运动员、支持单个运动项目。

例如，现代汽车（Hyundai Motor）就与射箭队有着长期的合作关系，而且该公司的经济支持是韩国主导这项运动20年之久的重要因素。

**主宰射箭**

韩国射箭队在伦敦拿到了全部四枚金牌中的三枚。而女子射箭队将自1984年以来所有15枚金牌中的14枚收入囊中。

其他的“冷门”运动项目，像手球、射击和击剑等，也都获得了SK 集团、韩华集团（Hanwha）、三星电子（Samsung）等企业的慷慨解囊。

这些花费并不会随着他们的进步而停止，反而是，韩国选手在奥运会和亚运会等大型赛事中得到了令大多代表团眼红的最好的赛前准备以及後勤保障。

以伦敦奥运会为例，韩国人在开赛前一个月，于布鲁内尔大学（Brunel University）设立了一个训练营，并使用这样一个营地来将各项目运动员调整至巅峰状态。

韩国甚至空运了十几位韩餐厨师过来烹制韩国料理，调制新鲜的韩国泡菜（kimchi）以保证运动员在伦敦享受到家乡的美味。

“空运来的韩国泡菜太多了，”朴容晟说道。

**滑雪奖牌**

朴容晟进一步表示，韩国的滑雪选手在北半球这个夏季的时候，已经奔赴新西兰的南岛展开了训练。

但是，在伦敦等待韩国人的并不全是好消息，这支队伍还陷入了一些本届奥运会最具争议的事件之中。

游泳名将朴泰桓（Park Tae-hwan）在游泳比赛的第一日里就遭遇了男子400米自由泳的风云突变。他先是被惊人地取消了比赛资格，最後恢复参赛资格，并取得一枚银牌。

击剑运动员申雅岚（Shin A-Lam）由於一个殃及自己得分的计时问题，在赛场上静坐申诉了一个小时。一对韩国羽毛球女双组合因为身陷故意输球的丑闻而被取消了参赛资格。

“这是一个可耻的罪孽，”朴容晟针对这起羽毛球事件说道。还有中国队员和印度尼西亚队员在这次事件中被驱逐。

“这是一种作弊行为，她们回到韩国後也将难逃处罚。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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