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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 13日 星期一 09:59 BJT

伦敦奥运会落幕 奖牌榜美国居首

周日伦敦奥运会闭幕式成为了一场英国流行乐盛典，至此为期两周的奥运会落下帷幕。美国以46枚金牌的成绩居於本届奥运会金牌榜首位，中国代表团以38金排在第二，东道主英国队收获29枚金牌，排在第三位，这是英国最近104年在奥运会取得的最好成绩。

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