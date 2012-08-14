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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 15:17 BJT

伦敦奥运会或预示“大兴场馆”之势终结

全球金融危机背景下，未来奥运会的东道主城市或将效仿伦敦。伦敦奥运34个场馆中，只有八个是新建的永久性场馆，七个场馆为临时搭建，其余则利用现有场馆。而新建的永久性场馆将在奥运闭幕後缩减规模，譬如拥有8万个座位的奥运主场馆座位将减少至2.5万个。

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