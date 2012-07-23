英国能突破中美俄垄断杀入奥运三甲吗？

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透伦敦7月22日电（记者Belinda Goldsmith）---在本世纪迄今举行的奥运会中，金牌榜三甲基本由中国、美国和俄罗斯垄断，但最近一些博彩公司和经济组织正在预测，英国可能在本次伦敦奥运会上打破这一局面，挤入金牌数前三的位置。
从2000年以来，中国和美国就占据了奥运金牌榜第一和第二的位置，俄罗斯紧随其後位列第三。
在2008年北京奥运会上，中国首次成为金牌的最大赢家，共收获100枚奖牌，其中51枚为金牌。美国赢得110枚奖牌，其中包括36枚金牌。俄罗斯则收获了包括23枚金牌在内的共73枚奖牌。
英国在金牌榜上排名第四，超过了德国和澳大利亚，一共收获19枚金牌，总奖牌数为47枚。
为英国运动员提供训练资金的英国体育部(UK Sport)提出了在伦敦奥运获得48枚奖牌的目标。但是博彩公司和经济组织们认为这一目标实在是太过保守了。他们说，这次的英国军团是有史以来最庞大的，其中包括542名运动员，同时他们还拥有主场优势。
为了让英国军团的成员们保持最佳状态，2008年以来英国政府已经在他们身上花费了3.12亿英镑（约4.88亿美元），
爱尔兰博彩公司Paddy Power旗下的Airton Risk Management汇总了110名体育交易员（sports traders）的意见，预测这次英国能够拿到包括22枚金牌在内的61枚奖牌，并取代俄罗斯成为金牌榜上的第三位。
“如果英国军团可能在自行车、帆船和拳击项目中夺冠，公众不会感到奇怪，”Airton Risk Management经理奥卡拉汉（Rod O’Callaghan）如此说道。
“然而，比赛中还存在很多选手超水平发挥的可能性，例如女子400米跨栏选手德雷顿（Perri Shakes-Drayton）和男子铁饼选手奥克耶（Lawrence Okoye）就有可能在主场观众面前意外夺冠。”
**少许悲观情绪**
奥卡拉汉还表示，美国队很有可能在田径以及游泳项目表现突出。目前，Airton Risk Management对“菲尔普斯（Michael Phelps）将在伦敦奥运会夺得七枚金牌”的投注赔率为1赔16。菲尔普斯曾在北京奥运会上独揽8枚金牌。
博彩公司Coral的发言人史蒂芬（David Steven）也认为UK Sport的目标过於保守，Coral博彩公司对“英国至少赢得25枚金牌”开出的赔率为5赔6。
史蒂芬预测英国军团这次将收获64或65枚奖牌，这将成为英国在1908年伦敦奥运会之後取得的最好成绩。英国代表团曾在1908年共取得了包括56枚金牌在内的146枚奖牌。同时这还将标志着英国代表队已经从1996年的糟糕表现中彻底解脱出来。在1996年的亚特兰大奥运会上，英国代表队仅收获1枚金牌，总奖牌数为15枚，这样的成绩使得他们在排行榜上落到了36名。
博彩公司立博（Ladbrokes）为“英国将获得22-24枚金牌”开出了1赔3的赔率，为“英国队总奖牌数将达到62枚及以上”开出的赔率为6赔5。
立博发言人道劳汗（Alex Donohue）表示，“赔率说明了现在对英国代表队的态度……我们和公众都希望代表队能有优异的表现。”
一些经济学家认为，如果英国军团真的取得了如预期一般的好成绩，那麽英国将取代俄罗斯，成为金牌榜上的第三名。俄罗斯体育部长姆特科（Vitaly Mutko）近日表示俄罗斯代表团的450名运动员将力争保住金牌榜第三的位置。
高盛（Goldman Sachs）使用一个经济模型预测称，英国将获得包括30枚金牌在内的65枚奖牌，而俄罗斯只能获得包括25枚金牌在内的74枚奖牌。这样英国就将在金牌榜上取代俄罗斯成为第三。
然而，普华永道会计师事务所（PwC）使用了一个政治经济模型，并得出了英国将取得54枚奖牌，而俄罗斯取得68枚奖牌这一预测结果。PwC没对金牌数作出预测。
博彩公司Stan James对英国队的表现并没有如此乐观，公司已经降低了对英国获得22枚以上金牌的预期。
公司发言人季瓦尼（Rory Jiwani）说“最近似乎弥漫着对英国军团的悲观情绪。恶劣的天气条件可能会影响选手们的发挥，同时基础设施和安全方面的问题也降低了我们的预期。”
他说这一悲观情绪已经在一些投注者体现出来了。这些投注者认为英国队将取得低於预期的金牌数。
“最初对於‘英国队将取得22.5枚以下金牌’和‘英国队将取得22.5枚以上金牌’的投注赔率都为6赔5，但最近我们不得不将前者的赔率降为5赔4，而将後者的赔率升为11赔10。”季瓦尼如此说道。
将於7月27日到8月12日之间召开的伦敦奥运会有望成为总投注金额最多的一次奥运会。尽管如此，这次奥运会的投注金额仍然远低於其他的重大体育赛事。
博彩公司表示，作为本次奥运会最激动人心项目之一的男子100米跑吸引了大量投注。许多投注者将牙买加短跑健将布雷克（Yohan Blake）视作其队友“飞人”博尔特（Usain Bolt）的有力竞争者。
来自博彩公司Coral的史蒂芬表示，之前的预测显示，本次伦敦奥运会在博彩行业吸引的赌注总额已经远超北京奥运会。北京奥运会约吸引了1000万-1500万英镑，而伦敦奥运会吸引的投注则超过5000万英镑。
“但是如果你把这一数据放在投注行业的大环境下分析的话，你会发现欧洲的博彩公司在2012年一共吸引了5亿英镑的投注。”史蒂芬补充道。（完）
编译：孙舒 发稿：王燕焜
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