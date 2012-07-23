英国能突破中美俄垄断杀入奥运三甲吗？

路透伦敦7月22日电（记者Belinda Goldsmith）---在本世纪迄今举行的奥运会中，金牌榜三甲基本由中国、美国和俄罗斯垄断，但最近一些博彩公司和经济组织正在预测，英国可能在本次伦敦奥运会上打破这一局面，挤入金牌数前三的位置。

从2000年以来，中国和美国就占据了奥运金牌榜第一和第二的位置，俄罗斯紧随其後位列第三。

在2008年北京奥运会上，中国首次成为金牌的最大赢家，共收获100枚奖牌，其中51枚为金牌。美国赢得110枚奖牌，其中包括36枚金牌。俄罗斯则收获了包括23枚金牌在内的共73枚奖牌。

英国在金牌榜上排名第四，超过了德国和澳大利亚，一共收获19枚金牌，总奖牌数为47枚。

为英国运动员提供训练资金的英国体育部(UK Sport)提出了在伦敦奥运获得48枚奖牌的目标。但是博彩公司和经济组织们认为这一目标实在是太过保守了。他们说，这次的英国军团是有史以来最庞大的，其中包括542名运动员，同时他们还拥有主场优势。

为了让英国军团的成员们保持最佳状态，2008年以来英国政府已经在他们身上花费了3.12亿英镑（约4.88亿美元），

爱尔兰博彩公司Paddy Power旗下的Airton Risk Management汇总了110名体育交易员（sports traders）的意见，预测这次英国能够拿到包括22枚金牌在内的61枚奖牌，并取代俄罗斯成为金牌榜上的第三位。

“如果英国军团可能在自行车、帆船和拳击项目中夺冠，公众不会感到奇怪，”Airton Risk Management经理奥卡拉汉（Rod O’Callaghan）如此说道。

“然而，比赛中还存在很多选手超水平发挥的可能性，例如女子400米跨栏选手德雷顿（Perri Shakes-Drayton）和男子铁饼选手奥克耶（Lawrence Okoye）就有可能在主场观众面前意外夺冠。”

**少许悲观情绪**

奥卡拉汉还表示，美国队很有可能在田径以及游泳项目表现突出。目前，Airton Risk Management对“菲尔普斯（Michael Phelps）将在伦敦奥运会夺得七枚金牌”的投注赔率为1赔16。菲尔普斯曾在北京奥运会上独揽8枚金牌。

博彩公司Coral的发言人史蒂芬（David Steven）也认为UK Sport的目标过於保守，Coral博彩公司对“英国至少赢得25枚金牌”开出的赔率为5赔6。

史蒂芬预测英国军团这次将收获64或65枚奖牌，这将成为英国在1908年伦敦奥运会之後取得的最好成绩。英国代表团曾在1908年共取得了包括56枚金牌在内的146枚奖牌。同时这还将标志着英国代表队已经从1996年的糟糕表现中彻底解脱出来。在1996年的亚特兰大奥运会上，英国代表队仅收获1枚金牌，总奖牌数为15枚，这样的成绩使得他们在排行榜上落到了36名。

博彩公司立博（Ladbrokes）为“英国将获得22-24枚金牌”开出了1赔3的赔率，为“英国队总奖牌数将达到62枚及以上”开出的赔率为6赔5。

立博发言人道劳汗（Alex Donohue）表示，“赔率说明了现在对英国代表队的态度……我们和公众都希望代表队能有优异的表现。”

一些经济学家认为，如果英国军团真的取得了如预期一般的好成绩，那麽英国将取代俄罗斯，成为金牌榜上的第三名。俄罗斯体育部长姆特科（Vitaly Mutko）近日表示俄罗斯代表团的450名运动员将力争保住金牌榜第三的位置。

高盛（Goldman Sachs）使用一个经济模型预测称，英国将获得包括30枚金牌在内的65枚奖牌，而俄罗斯只能获得包括25枚金牌在内的74枚奖牌。这样英国就将在金牌榜上取代俄罗斯成为第三。

然而，普华永道会计师事务所（PwC）使用了一个政治经济模型，并得出了英国将取得54枚奖牌，而俄罗斯取得68枚奖牌这一预测结果。PwC没对金牌数作出预测。

博彩公司Stan James对英国队的表现并没有如此乐观，公司已经降低了对英国获得22枚以上金牌的预期。

公司发言人季瓦尼（Rory Jiwani）说“最近似乎弥漫着对英国军团的悲观情绪。恶劣的天气条件可能会影响选手们的发挥，同时基础设施和安全方面的问题也降低了我们的预期。”

他说这一悲观情绪已经在一些投注者体现出来了。这些投注者认为英国队将取得低於预期的金牌数。

“最初对於‘英国队将取得22.5枚以下金牌’和‘英国队将取得22.5枚以上金牌’的投注赔率都为6赔5，但最近我们不得不将前者的赔率降为5赔4，而将後者的赔率升为11赔10。”季瓦尼如此说道。

将於7月27日到8月12日之间召开的伦敦奥运会有望成为总投注金额最多的一次奥运会。尽管如此，这次奥运会的投注金额仍然远低於其他的重大体育赛事。

博彩公司表示，作为本次奥运会最激动人心项目之一的男子100米跑吸引了大量投注。许多投注者将牙买加短跑健将布雷克（Yohan Blake）视作其队友“飞人”博尔特（Usain Bolt）的有力竞争者。

来自博彩公司Coral的史蒂芬表示，之前的预测显示，本次伦敦奥运会在博彩行业吸引的赌注总额已经远超北京奥运会。北京奥运会约吸引了1000万-1500万英镑，而伦敦奥运会吸引的投注则超过5000万英镑。

“但是如果你把这一数据放在投注行业的大环境下分析的话，你会发现欧洲的博彩公司在2012年一共吸引了5亿英镑的投注。”史蒂芬补充道。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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