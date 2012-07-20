凯特王妃娘家涉嫌奥运侵权

路透伦敦7月19日电---近日，英国王室凯特王妃娘家运行的一个网站引起了伦敦奥运组织者们的注意，後者认为这个网站可能存在侵犯奥运版权的行为。

凯特王妃的娘家米德尔顿家族运营一个名为“Party Pieces”的邮购公司，公司的网站上正在推广比赛及聚会用品。

凯特在去年与英国王位第二继承人威廉王子大婚前退出了家族生意，婚後她获得了剑桥公爵夫人的头衔。

自从25年前开始做邮购生意以来，米德尔顿家族已经从中获益数百万英镑。

网站上有个区域名为“庆祝奥运”（Celebrate the Games），在这个标题之下有一张图片，图片上包括一名正在掷标枪的选手以及一个英国国旗色调的火炬。

在小标题为“让奥运开始吧”（Let the Games Begin）的网页上，页面上满满地罗列着各项商品条目。其中有一项游戏的道具为奥运五环颜色的木环。而在一个名为“体育问答”（sporting trivia）的游戏中，道具的盖子上摆有金银铜牌。

网页上写道“2012年是值得庆祝的一年。将於7月27日到8月12日期间举行的奥运会将是一场盛事。”

伦敦奥组委（LOCOG）的一名发言人表示，网站上的商品与本次奥运会无关，也没有侵犯版权，但是“奥组委最好让他们（米德尔顿家族）改改网站上的广告词。”

Party Pieces方面并没有做出回应。

伦敦奥组委代表国际奥委会实施了极为严格的买卖交易规定，目的在於保护奥运资助商们的利益。这些国内外的资助上花费了数百万英镑才取得了使用奥运图标做广告的权利。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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