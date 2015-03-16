成龙为北京申办2022年冬奥会录制歌曲

路透北京3月14日 - 新华社周六报导称，功夫巨星成龙为北京申办2022年冬奥会录制歌曲《叫醒冬天》，这首歌曲将在国际奥委会评估团3月24-28日访问北京期间首次播放。

北京正在努力争取成为首座举办冬季和夏季奥运会的城市，并有望击败哈萨克斯坦的阿拉木图。国际奥委会将在今年7月在马来西亚举行的大会上宣布获胜城市。

成龙曾为2008年北京奥运会录制歌曲《We are ready》，并在闭幕式上演唱了这首歌。

成龙录制过大量英语和粤语唱片。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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