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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 15:20 BJT

NBC称伦敦奥运收视创历史高点

美国全国广播公司(NBC)称其伦敦奥运节目吸引了约2.194亿观众，创下历史高位。尽管NBC延时转播、对开闭幕式进行剪辑等转播策略引起美国民众不满，NBC本届奥运节目吸引的观众数量仍超过了四年前北京奥运，当时为2.15亿人。

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