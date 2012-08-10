部分选手有赛场制造“噪音”习惯

路透伦敦8月9日电（记者Paul Casciato）---蹦床运动员会在比赛时吹口哨，网球选手会吼几声，而中国的女子超重量举重冠军周璐璐则吼叫着“放松！”

这些只是2012年伦敦奥运会上发出“噪音”的选手们中的一部分。奥运赛场上，一些选手们在跑步、跳高、举重、击打时会发出各种各样的声音，来为自己加油鼓劲。

周日在ExCel体育场，当周璐璐即将踏上赛台创造一项新的世界纪录之时，在做准备时发出吼叫，看台上拥挤的人群则用尖叫回应。

事後，周璐璐戴着眼镜端庄地接受记者采访时微笑着表示，她的吼叫可不是什麽战争宣言，而是喊的“放松”。

她说：“放松下来我才能举起重量。”

在蹦床赛场上，很多运动员都喜欢在空中完成翻转和转体时发出一声短促尖锐的口哨声。裁判正是靠这些翻转和转体给他们打分的。

心理顾问巴顿（Andy Barton）告诉路透社记者，有些运动员发出声响可能不是故意的。但是还有一些，例如口哨声，可以帮助运动员保持运动状态，这些已经成为思维的一种定式或者是下一个动作的信号。

“声音是绝妙的触发器，”巴顿如此说道。他补充说，声音可以帮助一些运动员的身体想起下一步要做的动作。

“有些人的听觉很敏感，他们依靠外部声音（来记东西）。”

巴顿表示，听觉发达的运动员可以使用外部声音来为自己所用。

“不久前我和一名马术障碍赛骑手一起工作，整个过程中她都在和她自己说话。”

巴顿说，奥运银牌得主、网球选手莎拉波娃（Maria Sharapova）的吼叫大概是其习惯的一部分。这也许解释了为什麽莎拉波娃在今年的网球巡回赛上被抱怨叫声太大之後依旧我行我素。

“我当然不会停止（喊叫），因为我从4岁开始就这麽做了，”6月的温网比赛期间莎拉波娃如此告诉记者。“当你已经从事这项运动超过20年时，想要改掉这个习惯是艰难和不可能的。”

击剑选手在得分後常会掀掉面罩大喊大叫、跺脚或者一跃而起。他们都很清楚，这项运动既是身体战，也是心理战。

尽管现在的慢动作回放镜头技术已经可以使裁判作出正确判断，不被选手事後的表现蒙蔽，但是在击剑场上依然常常会出现这样的景象：两名选手一起转向裁判大叫，试图影响裁判对到底谁该得分的判断。

在曲棍球赛场上，一些亚洲的女子队伍--中国女队和韩国女队尤其喜欢在整场比赛中都叫喊个不停。

大多数团队项目的成员都会在场上相互说话、呼喊以及交流，但中国和韩国队似乎是一直不停在喊叫，有人说她们的目的是扰乱对方的交流，使对方无法判断队友的位置。

巴顿还表示，有些外部声音对听觉敏感的选手很不利。但是，伦敦奥运会上东道主国家观众的呐喊声可是帮了英国队大忙。巴顿在此所指的是周二英国观众们对六枚金牌得主、自行车选手霍伊（Chris Hoy）发出的震耳欲聋的呐喊声。

“观众的呐喊支撑他骑完了最後一个弯道。”（完）

编译： 孙舒 发稿：王燕焜

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