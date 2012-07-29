奥运乒乓赛场 谁能打败中国人？

路透伦敦7月28日电(记者Steve Slater)---奥运会开幕式上，中国制造的烟花点亮了伦敦的夜空，而中国的乒乓小将们也期待在奥运会上包揽乒乓球项目的所有金牌，尽管对手们寄望於巨大的压力能使中国队的希望落空。

“如果欧洲人能获得一枚乒乓球奖牌的话，那就好比过生日、圣诞节、复活节，这些节日统统加起来，”德国队的女子单打22号种子希尔贝雷森(Kristin Silbereisen)说。乒乓球比赛的第一天中国队并没有比赛，但是中国队和其他高排名的种子选手周日就进入了体育馆。中国队能否被打败是乒乓球项目中最受关注的话题。

“要打败中国队实在是太难了。他们不是只为奥运会准备一年两年，整个四年时间里他们都在以他们的训练体系备战奥运会，”澳大利亚运动员苗苗周六在第一轮比赛获胜後说。

“但是也并不是没有机会，中国队的很多年轻运动员也是第一次参加奥运会，整个队伍压力很大。全中国的目光都集中在他们身上，他们比我们的压力大多了。”

乒乓球是中国的国球，中国一家独霸的阴影一直都笼罩在乒乓球项目的上空。自从1988年乒乓球成为奥运会正式比赛项目以来，中国队获得了24枚奥运金牌中的20枚，其中最近的16枚奥运金牌中国队只丢掉了一枚。伦敦奥运会上第一次规定乒乓球单打比赛中每个项目每个国家只能派出两名运动员参赛，所以，其他国家能确保能在领奖台上有一席之地。

对手们认为，这样一来，就进一步增加了两位参赛运动员的压力。代表中国参赛的张继科和王皓、丁宁和李晓霞分别是目前世界排名前两位的男女运动员。这其中，只有王皓参加过奥运会的单打比赛。

“也许在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会之前，所有人都说，‘3名中国运动员会包办3块奖牌，’”希尔贝雷森说，暗示这一次规则的改变给对手带来的心理上的安慰。“你感觉到在训练营中，所有人都意识到这一次获得一枚奖牌还是有机会的。”

最有可能让中国队包揽希望落空的对手包括男单项目中德国名将波尔(Timo Boll)、奥恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，日本队的水谷隼(Jun Mizutani)，女单中日本队的石川家纯(Kasumi Ishikawa)，韩国队的金景娥(Kim Kyungah)。一些运动员说，他们希望利用奥运会的机会多学习，同时让中国队大吃一惊。

“我希望和中国队打球，放开去打就可以了，我可以从他们身上学到很多东西，”16岁的美国运动员邢延华(Ariel Hsing)说，她如果能够在周日的第二轮比赛中过关，就将面对中国的李晓霞。

“这是锻炼自己的心理素质非常难得的机会，因为比赛的压力很大，”邢延华说。

如果中国队希望落空，结果只会事与愿违，外国选手们在2016年里约热内卢奥运会的日子将更加难过。近几年乒坛爆出的最大冷门是在2010年乒乓球世锦赛上，中国女队在团体比赛中输给了新加坡队。

这之後中国队在他们的训练大厅里悬挂上新加坡队的照片，以此来激励运动员。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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