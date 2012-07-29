我们跟英国人是同一物种吗？全球热议奥运开幕式

路透伦敦7月29日电（记者 mike Collett-White）---“离奇”“困惑”和“超现实”，这正是导演博伊尔（Danny Boyle）对自己执导的奥运开幕式的描述。英国之外的很多人对此表示赞同。

星期五晚，上演开幕式的奥运主体育场记者席上，中国记者们看起来一头雾水。他们向英国的同行们询问这场艺术表演是想表达什麽意思，以便为他们国家的读者解读。

在奥运主体育场及英国国内，人们对於这场耗资4,200万美元打造的开幕式盛典都是是一片好评。

但是，以《贫民窟的百万富翁》（Slumdog Millionaire）问鼎奥斯卡金像奖、心直口快的博伊尔，却不会对於以下事实感到大惊小怪：如万花筒般展现英国历史的“奇妙岛屿”（Isles of Wonder）主题表演让许多观众一时间摸不着头脑。

博伊尔甚至在上演之前就做好了面临困惑的准备。这场历时四个小时的开幕式受到莎士比亚巨作《暴风雨》（The Tempest）的启发，与英国历史、文学和音乐息息相关。

在开幕式开始的几分钟里“你可能会觉得有一点离奇和困惑”，他在这场演出开始前就这样告诉来自各国的记者。对於第二部分，他警告到，将会“实际上有一些超现实；我保证你们中有人会感到十分迷茫”。

文化的差异是如此的巨大，西班牙中右媒体《世界报》（El Mundo） 提出了这样的思索：“我们跟英国人是同一物种吗？”

但需要强调的是，不管人们对於伦敦奥运会开幕式如何褒贬不一，其他的西班牙报纸是一片赞誉。

**女王 007和憨豆**

这是一场典型英国风的开幕式以重现田园风光作为开始，改编自英国诗人布雷克的《英格兰绿色田园》。之後场景渐渐变暗，以再现《黑暗撒旦磨坊》描写了工业化时代。

莎士比亚和弥尔顿（John Milton）让位给了弗莱明（Ian Fleming）、卡罗尔（Lewis Carroll）和罗琳（J.K. Rowling），而埃尔加（Elgar）、亨德尔（Handel）和帕里（Parry）等作曲家的音乐则被淹没在Clash、性手枪（The Sex Pistols）等的摇滚歌曲中。

戏剧角色“憨豆先生”大闹伦敦交响乐团的演出。丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）饰演的邦德（James Bond）与英国女王联袂出演了一部戏谑的短片。

“伦敦奥运会的开幕式提醒了我们，内心和激情与熟练和技术一样重要，”真人秀“美国偶像”（American Idol）制片人奈吉尔·莱斯格（Nigel Lythgoe）说道。他也是一名在好莱坞全职工作的英国人。

“只要奥运会还存在，伊丽莎白女王陛下与邦德的入场画面就会永远被铭记。这个充满历史与传统韵味的开幕式让我觉得身为英国人无比骄傲。”

开幕式中的许多人物角色也让英国之外的人们深感共鸣。但是对於有些人而言，这样的节目组合太过於狭隘。

“当然这是一场非常英国风的开幕式，而且它不得不这样，但是对我而言，它缺少了一定普遍性，”Hansel Cereza说。他是一名来自西班牙的演员，曾在1992巴塞罗那奥运会开幕式上担任负责排练舞蹈的艺术总监。

其他很多人赞同导演博伊尔--这场开幕式的要义就是要展现什麽才是英国特色。

“这儿需要有东道主的元素来炫耀一番他们究竟拥有什麽，”来自伊斯兰堡的商人Salman Dadobhoy点评道。

在德国，尽管其与英国在足坛重大赛事上相互敌对了好几十年，人们对於这场开幕式也有相当多的积极反响。

德国《图片报》（Bild tabloid ）称它为“一个让人多次起鸡皮疙瘩的开幕式，一副大剂量的英式幽默。感谢你们！英国，这太棒了！”

**与北京对比**

尽管博伊尔手头的预算连北京那场演出花费的一半都不到，尽管他的演出有点混乱并且个人色彩浓重，与上一届夏季奥运会开幕式的对比仍然在所难免。

“如果张艺谋令人炫目的北京奥运开幕式展现的是娴熟的场地同步掌控能力和壮观的场景，那麽博伊尔的这场社会和文化历史的史诗剧作就是一部有关无拘无束的想象力的作品。这样的想象力不但赞颂了一个国家，也赞颂了它的人民，”《好莱坞报导》（Hollywood Reporter）的David Rooney这样写道。（完）

编译： 林秀峰 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。