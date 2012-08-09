奥运会：摄影记者的快门大战

路透伦敦8月7日电(记者Belinda Goldsmith)---1988年汉城奥运会，加拿大人本·约翰逊以9秒79的成绩冲过百米终点，而那时候比赛的照片需要一个半小时才能出现在报纸上。

而周日在伦敦奥运会上，博尔特以9秒63打破奥运会纪录的成绩闪电般冲过百米终点线，新闻通讯社不到三分钟就能把最新的飞人的照片发布出来。

最新的科学技术使得奥运会新闻图片的速度、质量、数量都发生了革命性的变化，如今各家新闻媒体都使用数字设备，从而可以比赛把照片迅速发布到网上和iPad上面，来吸引更多的读者和赚取更多的广告收入。

每一届奥运会上，相机都在不断的更新换代，每一秒钟能够拍摄到更多的画面，水下相机能拍摄到泳池中的每一个角度。

伦敦奥运会则更上层楼，主要场馆的屋顶都装了可遥控的自动相机，而全景相机能对观众席近距离拍摄。

本届奥运会最精彩的照片包括从水下拍摄的菲尔普斯(Michael Phelps)在泳池中劈波斩浪，到远距离拍摄的威廉王子搂着妻子凯特王妃在自行车赛场观看比赛，以及伦敦塔桥下奥运五环标志和一轮明月组成的艺术“六环”照片。

过去的经典奥运图片包括，1968年墨西哥奥运会美国黑人运动员汤米·史密斯(Tommie Smith)和约翰·卡洛斯(John Carlos)向“黑人民权运动”敬礼的照片，美国游泳运动员施皮茨(Mark Spitz)在1972年慕尼黑奥运会上脖子上挂着7枚金牌的图片，以及1996年亚特兰大奥运会开幕式上拳王阿里点燃奥运火炬的照片。

科技的进步改变了奥运，伦敦奥运会上共有1500名摄影师，他们中的所有人都在这场全世界最大的体育盛会上，追寻着关於疯狂和痛苦的终极印象。

“现在摄影师面临的挑战不仅是获得一个好位置，拍一张好照片，而是能够把照片尽可能快地上传到数字平台上，”美国《体育画报》(Sports Illustrated)的摄影师Steve Fine说。

“我们现在以新闻和速度打败了电视媒体。这就像是运动员、媒体和体育迷们置身于一场电视真人秀中……照片不仅展示比赛本身，更有眼泪、欢呼以及整个场面。”

摄影师的马拉松

曾经参加过前几届奥运会的摄影记者说，自从2000年悉尼奥运会上数码技术取代胶片以来，这项职业发生了根本性的变化，这之後再不需要人跑着把胶卷送到处理中心了。

现在，现场的摄影师从相机中取出存储卡，把照片传输到笔记本电脑中，然後仅需要几秒钟就可以传给编辑。

伦敦奥运会场馆屋顶中的远距离自动相机同样增加了照片的数量和拍摄的角度，《体育画报》需要快速浏览1万张自行车比赛图片，从中挑选出两张发表。

英国《每日邮报》的摄影记者Andy Hooper已经参与了4届奥运会的报导，他说摄影记者工作十分忙碌，他们没有时间吃东西，而且常常是背痛难忍。

“奥运会是摄影师的马拉松，”Hooper说，“这是难熬的两周，而你还必须不断工作。”

组织来自204个国家和地区的摄影师大军的後勤工作，在奥运会开始前的数月甚至数年就开始筹备了。

路透社的图片编辑Pawel Kopczynski说，几年前就已经开始筹备在伦敦奥运会主要场馆的屋顶安装远程自动相机，而这些相机需要在奥运会开幕前三周安装完毕。

带着安全头盔，穿着保护装备，Kopczynski爬到奥林匹克体育场中高60米的灯柱上安装这些自动相机，幸好他并不恐高。

专业技巧

“这意味着我们要一直和这些相机保持连接，我们适时移动相机并调整参数，就能获得最好的照片，”Kopczynski说。

“但是成功的关键并不是设备本身，而是你将它们放置在哪儿。你必须要从摄影记者的角度去解决这些问题。”

有潜水资格的摄影师负责每天安装和移动水下相机。

那张曾为《体育画报》摄影记者Heinz Kluetmeier赢得赞誉的图片，是2008年北京奥运会上由一台精心放置的水下相机拍摄下来的。那张照片记录下了男子100米蝶泳决赛最後关头菲尔普斯以0.01秒的优势，领先于塞尔维亚选手查维奇(Milorad Cavic)触壁的瞬间。

但是，最先进的装备以及好运气仍不足以让摄影师战胜对手。

曾经参加过8届奥运会报导的路透社英国首席摄影记者Dylan Martinez说，对摄影记者而言，在赛前对於比赛项目和运动员做足功课非常重要。

他举例说，他在体操比赛的看台上认出了美国体操运动员道格拉斯(Gabby Douglas)的母亲，因为他知道这位被称为“飞翔的松鼠”体操冠军如果表现出色就会冲向母亲庆祝，所以他在最佳的位置做好准备，拍下了精彩的照片。

“奥运会并不仅仅是一个关於体育的故事。它也是新闻故事，做足功课才是王道，”Martinez说，“这项工作压力很大，如果你失去一个精彩瞬间，会感到非常沮丧。”

一个“在对的事件出现在对的地点”的经典案例，是1998年日本长野冬奥会，《体育画报》摄影师Carl Yarbrough在男子高山速降比赛中，爬着越过裁判，站在护栏後面拍摄奥地利名将赫尔曼·迈耶(Hermann Maier)的表现。

当奥地利人从高山滑下，突然身体失去了控制，Yarbrough迅速按下快门记录下迈耶在空中旋转下落的瞬间，直到迈耶几乎就摔在他的身上。

“这不是运气好，这意味着计划，”曾报导过13届奥运会的《体育画报》摄影师Fine说，“如果将要发生什麽，而你恰巧在正确的位置，那麽你就会拍到好照片。”

路透社摄影记者Mike Segar在伦敦奥运会篮球比赛现场曾抢了个好位置，西班牙队员费尔南德斯(Rudy Fernandez)身体失去控制冲出场外，就倒在Segar的膝盖上头部鲜血直流。而Segar一直扶着受伤的费尔南德斯直到医务人员赶到，此时其他摄影师纷纷抓紧机会拍照。

“的确我的身份是一名记者，但是在那一刻我不再是了……在一个需要同情的瞬间，我做了我该做的，”关於这个意外，他在博客里这样写道。

一两步的差异可能就决定了摄影师位置的好坏，摄影师常常为争抢好位置而发生摩擦。而为了缓解敌意，伦敦奥运会出台了一条新的规定，禁止摄影师用包几个小时占着一个摄影位置。

然而为了抢夺地盘，摄影师们和人数更多的电视摄像人员之间的紧张关系仍在不断加剧。

路透社全球体育图片编辑Gary Hershorn自1984年洛杉矶奥运会以来共报导过15届夏季和冬季奥运会，他说，从根本上讲，无论技术如何更新换代，摄影师的目标从未改变---为了伟大的图片。

“在诸如奥运会这样的大型赛事担任摄影记者的最基本目的就是拍出最好的照片，这也就是它的全部。”Hershorn说。

那麽下一步是什麽呢？

“我想会是图片从我们的相机上直接传输到你的手机上。”Fine设想。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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