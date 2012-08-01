朝鲜运动员：胜者高官厚禄 败者命运未卜

中国金融市场一周走势回顾
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路透伦敦7月31日电(记者Peter Rutherford)---伦敦奥运会刚刚进行到第四天，朝鲜队已经上升到了奖牌榜的第五位，让人吃惊不已。这个结果对这个国家而言也许是好消息，但是对於朝鲜运动员而言感觉不到一丝轻松。
朝鲜队目前获得的3枚金牌和1枚铜牌将会给这个多难的国家带去一点欢乐，朝鲜目前正遭受洪水侵袭，洪水造成大量民众丧生，数以万计的人流离失所。
现实是，在最好的时代里，朝鲜的生活却无比艰难。
因为研制核武器而遭到国际社会制裁、经济衰退、有缺陷的粮食分配体系，这些都使得朝鲜2400万人口中几乎三分之一的人陷於贫困和饥饿之中，而且在国际社会上鲜有朋友，除了近邻中国之外。
金牌获得者希望他们的成绩能够给整个国家带来荣耀，并且取悦民众尤其是一个人--新的朝鲜领导人金正恩(Kim Jong-un)，金正恩在他父亲金正日(Kim Jong-il)去世之後刚刚继承这一家族王朝的权位。
“作为一名运动员，获得这枚金牌，我能够给国家增光，支持祖国人民，我感到非常高兴，”柔道选手安金爱(An Kum-ae)在夺冠之後对记者说。
“我相信我也给我们的伟大领袖金正恩带去了快乐，”她热情地说。
朝鲜中央通讯社(KCNA)报导称，安金爱的家人在电视上观看她的比赛时激动地欢呼落泪。
“她的胜利都要归功于伟大的领袖，优越的社会体系以及朝鲜劳动党的领导，”安金爱的父亲An Jong-ryon说。“所有的邻居都到我家来表示祝贺。”
创造了新的世界纪录并夺冠的男子举重运动员金恩国(Kim Un-kuk)说，他焦急地等待着胜利的消息抵达平壤。好消息是，一生的衣食无忧在都在等着这些奥运冠军们，作为给国家增光的奖励。精英运动员会被奖励现金、轿车、住房，并且成为其他人梦寐以求的朝鲜劳动党党员。
失败不是选项
朝鲜选手在体育运动中失败的滋味从来都不是好受的。
2010年南非世界杯上三战皆负的朝鲜男子足球队教练，据报导因为他的“背叛”被朝鲜劳动党开除，被下放当建筑工人。
韩国一家报纸援引情报机构的消息称，那些在比赛中表现不佳的运动员在被劳动党开除之後，甚至还要被投进监狱，不过朝鲜运动员们批驳这一说法。
“脱北者”李昌洙(Lee Chang-soo)三月对路透社记者说，在国际大赛中胜利和失败的区别甚至会是生和死之别。
他曾在1989年世界柔道锦标赛中获得铜牌，因为1990年北京亚运会上在决赛中输给了一名韩国选手，个人命运发生翻天覆地的变化。
朝鲜和韩国在1950年至1953年进行了一场兄弟相残的战争，因为只签订了停战协定，而没有签订和平条约，所以法律上两个国家至今处於战争状态。
输了比赛的朝鲜运动员，尤其是输给了韩国对手的运动员，会被送到集中营强制劳动，据国际人权组织大赦国际(Amnesty International)统计，在朝鲜有20万人被投入集中营强制进行劳动。李昌洙称，劳动营内缺乏食物且面临被处决的危险。
李昌洙因为他的失败被送去挖煤。
在这个封闭的和可疑的国家，任何信息都很难为外界所知，但是北朝鲜观察者仍指出，金正恩很可能和他的父亲、祖父---朝鲜的建立者金日成(Kim Il-sung)不太一样。
他最近展现出了更有人情味的一面，他和妻子共同出现在电视上，呈现出并不那麽严厉的的形象。和朝鲜和中国都有联系的知情人士对路透社记者说，金正恩正考虑进行经济改革试验。
上述这些对归国的运动员而言，能带来命运的改变都还是未知数。(完)
编译：陈昭 发稿：王燕焜
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