女王“邦女郎”表演令英国王室形象焕然一新

路透伦敦7月29日电（记者Guy Faulconbridge/Paul Casciato）---英国女王伊丽莎白二世在伦敦奥运会开幕式上以精湛演技演出了奥运开幕式中的“邦女郎”，可以视作为英国王室长达15年的一项特别行动的巅峰之作，这项行动旨在改变女王在英国人民心中“冷酷大不列颠第一人”的形象。

开幕式当晚，女王在“007”特工邦德（丹尼尔·克雷格扮演）的陪伴下，乘坐一架直升机飞过沉浸在欢呼之中的伦敦，当直升机到达伦敦奥运主会场--伦敦碗时，看起来像是86岁的女王身背英国国旗图案的降落伞，从直升机上一跃而下（表演由替身完成）。女王到达会场的方式秒杀了其余所有人。

伊丽莎白女王是英国在位时间第二长的君主，这是她首次出演电影角色。自从1997年戴安娜王妃去世之後，英国王室就背上了冷酷的恶名。多年来，王室一直在为改善自己的名声做努力。女王这次扮演邦女郎正标志着王室的努力到达高峰。

“女王在开幕式上的表演让大家都松了一口气，这是一种非常正确的作法，”里维斯（Simon Lewis）如此说道。他曾在1998年-2000年担任女王的公关秘书，为女王改善戴安娜王妃之死带来的恶名。

“女王的登场方式颇受好评同时也符合时代潮流，”里维斯如此告诉路透社记者。“王室在2012年的表现是常年深思熟虑的结果，女王在制定好的道路上谨慎地走了几小步。”

民意调查显示，在英格兰、苏格兰、威尔士以及爱尔兰的民众中，女王依然享有很高的支持率。今年6月，这些民众中有百万人在女王60年登基典礼期间涌上街头欢呼庆祝。在伊丽莎白女王在外期间，首相已经换了很多，其中的第一任为丘吉尔（Winston Churchill），而现在这一任为卡梅伦（David Cameron）。

女王一直端庄且安详，最近她又带上了一丝调皮的幽默感。正是女王本人引导着与长期的衰退以及大萧条之後最大的金融危机作斗争的英国人展示自我。

“女王是开幕式上的巨星，她非常棒。”一名在奥运赛场工作的苏格兰军人如此说道。由於他的长官不允许他向媒体发言，他只自称叫吉米（Jimi）。

“女王是最大的亮点，”他说道。“我认为女王向公众展示了她的另一面。我觉得人民都爱戴她，60周年典礼和开幕式之前，人们一直只看到女王作为了不起的君主的一面。”

**跳伞恶作剧**

女王幽默的开幕秀向我们证明，英国王室已经在改变自身形象这一事业中取得了巨大的成就。

已经身为曾外祖母的女王出生於1926年--那会儿美国总统还是柯立芝（Calvin Coolidge），而苏联领导人是斯大林（Josef Stalin）。与伊恩·弗莱明（Ian Fleming）笔下嗜赌如命、生活节奏很快、有“杀人执照”的虚构间谍一起出演，这在女王的父亲乔治六世举办1948年伦敦奥运会时是不可想象的。

那时候，乔治六世穿着一身正式的军装参加奥运会开幕式，与现在伊丽莎白女王形成鲜明对比。伊丽莎白在本届伦敦开幕式上身穿桃红色宴会裙装，与扮演邦德的男演员克雷格一同入场，克雷格身穿的燕尾服是当下伦敦流行的式样。

“我无法想象之前任何国王或女王会参加这样的表演，女王刚刚登基那会，我也不能想象她参加这样的表演。”安东尼亚·弗雷泽夫人（Antonia Fraser）对BBC说。

“我们看到了女王新的一面。”她说。（完）

编译：孙舒/逯璐 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。