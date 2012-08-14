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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 14:30 BJT

罗格以“欢乐和荣耀”评价伦敦奥运

第30届夏季奥运会周日在伦敦落下帷幕，国际奥委会主席罗格宣布闭幕，并将这届奥运会评价为充满“欢乐和荣耀”的奥运会。此前罗格将2004年雅典奥运会形容为“难忘的梦之奥运”，将北京奥运会形容为“真正的无与伦比”。

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