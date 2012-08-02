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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 2日 星期四 10:21 BJT

东道主迎首金

伦敦奥运会的第五个比赛日，东道主英国队终於迎来首枚金牌。在伊顿多尼赛艇中心举行的女子双人单桨决赛中，英国组合Helen Glover与Heather Stanning在2万5千名观众的欢呼声中率先抵达终点，获得该项目冠军。澳大利亚组合和新西兰的选手分别获第二第三。

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