奥运赛场内外的王室面孔

路透伦敦8月2日电（记者 Belinda Goldsmith）---打开奥运会频道，就会看到一位英国王室成员的身影。

从开幕式上，英国女王伊丽莎白二世的替身身披降落伞纵身一跃，到马术赛场上她的外孙女扎拉·菲利普斯（Zara Phillips）在马术三项赛勇夺团体银牌，再到奥运观众席上那些为英国队加油的王室贵胄们--英国王室已经倾巢而出。

体育分析人士认为，王室成员参与体育赛事帮助加强了与普通民众的联系，衣着朴素、与大众同台观赛的青年王室成员，如威廉王子、哈里王子和凯特王妃等，更会加深这一联系。

但是，积极参与奥运会的不仅仅是年轻的王族或仅限於英国王室。

女王的丈夫菲利普亲王周四出现在了拳击赛场的观众席上，他向一些观众们挥手致意。

本周早些时候，前南非奥运游泳选手、摩洛哥王妃夏琳（Princess Charlene）与摩洛哥阿尔伯特二世亲王（Prince AlbertII）一道出现在了观众人群中，观看南非选手克洛斯 （Chad Le Clos）最终夺下男子200米蝶泳金牌的比赛，像所有普通体育迷一样挥着拳头为胜利加油。阿尔伯特二世亲王自己就是一位五届奥运雪橇比赛参赛选手。

荷兰王储威廉-亚历山大王子（Prince Willem-Alexander）和王妃马克西玛（Princess Maxima）也被拍到一身橙色打扮出现在女子沙滩排球沙场，为与阿根廷比赛的荷兰队加油。他们还一起出现在了水上运动中心的看台上。

“王室成员观看体育竞技以及参与比赛的悠久历史可以上溯到罗马帝国时代，”南安普敦大学（Southampton University）的奥林匹克历史学家、体育讲师Martin Polley如此说道。

“体育是一台伟大的均衡器，我们在伦敦就可以明确地看到这一点。这让王室成员们受益无穷。”

Polley表示，这样的奥运会传统可以追溯到1896年在雅典举办的第一届现代奥运会。在那次盛会上，奥运会创始人顾拜旦（Pierre de Coubertin）邀请到了一些王室参加，来提高该赛事的知名度。

随着出席和参赛的王室成员名单越来越长，这样的联系就日益加强了。

目前为止，国际奥委会的105名成员中，就有12名各国王室成员。

开幕式也云集多国王室要人，VIP包厢就是世界各地王室聚集的名人堂。其中包括比利时王储菲利普亲王（Crown Prince Philippe），丹麦女王玛格丽特（Queen Margrethe），卢森堡大公亨利（Grand Duke Henri），马来西亚苏丹阿卜杜勒·哈利姆（King Abdul Halim），汤加王储Tupuoto'a Ulukalala以及沙特阿拉伯王子穆罕默德·本·纳伊夫（Prince Mohammed bin Nawaf）。

**王室选手**

西班牙王后苏菲亚（Queen Sofia）是开幕式六万名现场观众中的一员。她本人也曾是一名奥运会选手，代表希腊参加了1960年的奥运会帆船比赛。

31岁的扎拉·菲利普斯是仅有的第二位参加过奥运会的英国王室成员之，而且还是英国王室赢得奥运奖牌的第一人，第一位是她的母亲安妮公主（Princess Anne），安妮公主曾在1976年蒙特利尔奥运会参加马术项目的。扎拉·菲利普斯赢得的马术团体银牌由她的母亲亲自颁发。

奥运马术和帆船赛场是常有各国王室成员角逐的项目。继2008年在北京出战之後，沙特阿拉伯王储阿卜杜拉（Prince Abdullah）也在伦敦奥运会上参加了马术比赛，他之前还出征了北京奥运会。

王室成员最早参加比赛是在1900年巴黎奥运会上，来自瑞士古老的胡格诺家族（Huguenot）的普尔塔勒斯公爵（Count Hermann Alexandre de Pourtales）与作为船员的妻子普尔塔勒斯公爵夫人（Countess Helene de Pourtales）在帆船赛事上拿下一金一银。

在1912年斯德哥尔摩奥运会上，普鲁士王子弗里德里希（Prince Friedrich Karl）在马术障碍赛中获得团体铜牌。

挪威王储奥拉夫（Crown Prince Olav）在1928年阿姆斯特丹奥运会帆船比赛中勇夺金牌，他後来在1957年登基成为国王。他的儿子、1991年加冕的哈拉德国王连续参加了1964年、1968年和1972年三届奥运会。

西班牙苏菲亚王后的兄弟、希腊的康斯坦丁二世（Constantine II）在还是康斯坦丁王储（Crown Prince Constantine）的时候就参加了1960年的罗马奥运会并赢得一枚金牌。他的统治直到1973年希腊废除君主制才结束。

苏菲亚王后的丈夫、西班牙国王胡安·卡洛斯（King Juan Carlos）在登基三年之前，於1972年代表西班牙出战奥运帆船赛事。他们的两个孩子，克里斯蒂娜公主（Infanta Cristina）和费利佩王储（Crown Prince Felipe）都在奥运会上代表西班牙参加过帆船比赛。

约旦的哈雅公主（Princess Haya）在2000年悉尼奥运会参加了马术比赛。

丹麦的娜塔莉公主（Princess Nathalie of Sayn-Wittgenstein-Berleburg）在北京奥运会马术盛装舞步团体赛取得铜牌。而沙特阿拉伯的费萨尔·阿什兰王子（Prince Faisal Alshalan）和阿卜杜拉王子（Prince Abdullah Bin Miteb）也代表本国参加过马术比赛。

体育公关公司ENS（ENS Ltd）的总经理Rebecca Hopkins表示，参加奥运会可以增加英国王室的声誉。他们“重塑形象”的努力和注重年轻王族的做法已经在得到回报。

她认为，由於奥运赛场没有王室包厢，王室成员们只能和普通观众坐在一起，而年轻的王室成员与奥运会体育迷们并肩观看比赛，一定有助於改善王室的形象。

“他们出席了一系列的比赛，穿着英国队的衣服，而且他们看起来真的很享受比赛，”Hopkins继续说道。

奥组委和白金汉宫拒绝为王室成员出席奥运会的安全保卫工作做出评论。

Polley表示，各国元首们也试图跳上这辆奥运花车；这项赛事通过一种非正式的途径，将其与其他国家的领导人聚在了一起。

1992年，在柏林墙（Berlin Wall）倒塌和曼德拉（Nelson Mandela）获释的背景下，在出席巴塞罗那奥运会的要人中出现了曼德拉与古巴领导人卡斯特罗（Fidel Castro）的身影。

在本周四，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）也在伦敦参观奥运会的柔道比赛，并且还会见了英国首相卡梅伦（David Cameron）。

“这些出席奥运会的许多名人都是来进行幕後谈判，或者所谓的边缘会晤，”Polley接着说道。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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