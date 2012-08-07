俄罗斯宣称最後几天将再夺15枚金牌

路透伦敦8月6日电（记者Karolos Grohmann）---周一俄罗斯奥运代表团副团长Mikhail Kusnirovich表示，俄罗斯代表团将在接下来的几天内追赶奖牌榜上的领先军团，他们将在8月12日奥运闭幕之前再收获至少15枚金牌。

Kusnirovich是俄罗斯代表团的装备供应商Bosto集团的董事长。他说在历届奥运会中，俄罗斯代表团通常五分之四的金牌是在最後几天收获的，因为这几天的项目往往是俄罗斯运动员擅长的。

截止到伦敦奥运会比赛的第10日，俄罗斯代表团仅收获了5枚金牌，17枚银牌和15枚铜牌。这在俄国内引发了热议，一些媒体质疑即将於两年之後举办冬运会的俄罗斯是否有效推动了基层体育运动的发展。

苏联解体之後，俄罗斯在奥运会上取得的最好成绩是2000年悉尼奥运会上的32枚金牌。

Kusnirovich告诉路透社记者，“我们希望得到23-25枚金牌。”

“我认为我们至少能拿20枚金牌，这个成绩就很不错了，”Kusnirovich如此说道。

“在最後的五天我们会赶上去的。我们总金牌数80%会在这几天拿到。下面还有花样游泳、摔跤和体操项目呢。”

Kusnirovich的公司也为乌克兰和西班牙的奥运代表团提供装备，他希望通过面向全球观众的奥运转播，让其产品进入欧洲零售市场。

他说俄罗斯运动员们不需要压力太大。

“我们想证明俄罗斯不是只有伏特加、熊和坦克，”这位魁梧的企业家说着大笑起来。

“我期待看见运动员们的微笑，我们不该给他们施压，要求他们必须拿到金牌。我们的出发点是以干净友好的方式获胜。”

**更多收入**

对Kusnirovich来说，运动员们拿到的奖牌越多，他的进账就越多。

他说：“我个人是非常乐于见到俄罗斯运动员出现在领奖台上的。他们拿的奖牌越多，我公司的销售额就越多。”

“就算不是金牌，我也不遗憾。银牌和铜牌也可以。”

Bosco公司从2002年盐湖城动员会开始为俄罗斯奥运代表团生产装备，目前Bosco已经在俄罗斯、乌克兰和英国开设75家商店，在运动服饰领域占有一席之地。

2014年俄罗斯将第一次举办冬奥会，Bosco将为这次索契冬奥会及其火炬传递提供官方服装，同时Bosco还将负责奥运会的整体外观设计。

Bosco那充满活力的旋涡状商标早在2006年都灵冬奥会上就吸引了公众的注意力，但是公众的评价并不总是正面的。

Bosco为西班牙队提供的服装并没有在西班牙国内获得好评，西班牙人质问为什麽一个俄罗斯公司会成为西班牙的服装提供商。

“我们的制服非同寻常，”Kusnirovich如此说道。“它们让人过目难忘。没人能假装没看见我们的衣服。人们可能喜欢它们或者不喜欢它们，但人们不可能注意不到它们。”

**里约热内卢奥运会**

当被问到为什麽Bosco会被选为西班牙的服装提供商时，Kusnirovich说自己的公司可是给西班牙奥委会付了钱的，而不是没走什麽後门。

他说：“这个问题应该由西班牙当局来回答。西班牙不但没花钱，还拿了钱。我们没有夺走西班牙人的工作机会，我们倒是创造了不少岗位。”

Kusnirovich说公司下个月将在马德里和巴塞罗那开出两家门店，他把西班牙看做打开南美市场的跳板。

“这就是我们把店开到西班牙的原因。里约热内卢将举办2016年奥运会。西班牙对於南美来说是类似于家长的存在，它可以帮助我们打开南美市场。”

Kusnirovich还说，Bosco并不满足于成为几个俄罗斯体育组织的赞助商，他们还想与单个的运动员签约，其中包括网球选手和其他国家的奥运队伍。

他说，“我们和前苏联国家的关系很好。同时我们也在和塞尔维亚以及斯堪的纳维亚国家的代表团商谈。”

“我们从奥运会着手。对我们来说，这是个顶级的营销案例。”（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。