英军：护航奥运不排除用致命性武器

6月20日子在希斯罗机场五号航站楼拍到的奥运五环标志。 REUTERS/Luke MacGregor

路透伦敦7月13日电---英国皇家空军自13日开始实行新的更加严格空中管制措施，依据新规定，空军将随时待命，所有来历不明、非法进入英国受管控的领空范围内的飞行器都将被击落。

在距离奥运会开幕不到两周之际，由於私人安保公司在最後关头无法凑齐足够人手，英国政府紧急部署3,500名军人填补空缺，奥运安保问题成了众人关注的焦点。

12日英国皇家空军发出警告，飞入戒严地区上空的飞机将会最终被击落。奥运会空中安全指挥官、英国皇家空军少将Stuart Atha在接受采访时表示，不排除在最後一刻使用致命性武器的可能性。

七年前，伦敦遭受了多起自杀式炸弹恐怖袭击，造成52人丧生。

依据新规定，从商务客机到小型单座飞机甚至是飞机模型，只要进入英国东南部领空的飞行器都将受到严格控制。除希思罗机场、城市机场等其他特例外，伦敦市中心以及奥林匹克公园上空将实行全面禁飞。所有飞行器将受到全面管控，另有地面观测负责监控未授权飞行器。

载有狙击手的“台风”式战斗机以及军用直升机一旦发现可疑飞行器便会对其实施拦截并引导其离开奥林匹克公园上空。倘若无视警告则可能被击落。

Atha在接受采访时对记者表示，在采取最终行动前一定会充分向对方明确身份，并尽可能使用其他方法解决问题，如发射照明弹、激光等。是否击落一架飞机最终的决定权将交由政府最高层。

执行任务的四架“台风”式战斗机保证每时每刻都分别有一名飞行员在战机中待命，一旦发现入侵即刻起飞并在几分钟内实施拦截。

为保证奥运安全，伦敦的六个位置分别部署了Rapier以及Starstreak地对空导弹。该计划引发了周边民众不满。

英国内政部发言人称，“我们并没有针对某个特定威胁或是受其所迫来进行这样的部署。”

英国民用航空局表示已经采取了最大力度宣传，以将新政策告知飞行员们。官方称这项空管措施将持续一个月，但不会对商用航班造成影响。

此外，违反空管规定的飞行们将面临被吊销飞行执照。编译：辛毅 发稿：王燕焜

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