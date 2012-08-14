版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 14:19 BJT

卫报：奥运後英军需两年才能回归正常

负责奥运支援任务的英国空军中校陶比接受《卫报》采访时称，此次紧急征调1.8万兵力支援奥运，军方需要两年左右才能回归正常。他透露，原来只计划调动少量兵力，後来由於场馆安保需求翻倍，征调人数大增。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐