郭文珺女子气手枪蝉联奥运冠军

路透伦敦7月29日电（记者 Patrick Johnston）---中国射手郭文珺周日在伦敦奥运会女子10米气手枪决赛中，以近乎完美的最後一枪，在这场令人神经紧张的比赛中实现大逆转而卫冕成功。

郭文珺最後总成绩为488.1环。法国姑娘戈贝维尔（Celine Goberville）和乌克兰名将科斯捷维奇（Olena Kostevych）最後同样打出486.6环。在加赛之後，二者最终分别位列二、三名。

郭文珺在看到自己最後一枪打出10.8环的成绩时，不禁双手掩面难以置信，她的最後一枪一举反超在最後一轮之前还以0.5环优势领先的戈贝维尔。而决赛可能打出的最完美环数是10.9。

这位25岁的法国女将最後一轮只打出了一个令人失望的8.8环。

“我只是在最後一枪中竭尽全力，”兴高采烈的郭文珺在拿到中国射击队的第二枚金牌後说道。

“这意味这我做得最好。我太高兴了。我只关注着比赛，没有考虑太多其他的东西。”(完)

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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