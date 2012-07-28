中国捷克冲击奥运首金 准妈妈与阿拉伯女将射击场抢风头

6月5日拍到的身怀六甲的马来西亚射击女将诺苏雅妮在东南亚运动会女子气步枪决赛后于丈夫交谈。 REUTERS/Stringer

路透伦敦7月27日电（记者Patrick Johnston）---周六女子10米气步枪比赛将诞生本届奥运会第一枚金牌。一名怀孕8个月的选手以及首名来自卡塔尔的女奥运选手可能会抢走金牌得主的部分风头。

北京奥运会首金得主、捷克选手卡特琳娜·埃蒙斯（Katerina Emmons）有望在伦敦卫冕女子10米气步枪金牌。世界排名第一的中国选手易思玲同样是金牌的有力竞争者。然而无论是她们中的哪一个出现在最高领奖台上，都可能不会成为赛後人们心中难以忘怀的形象。

世界关注的焦点将放在马来西亚选手诺苏雅妮（Nur Suryani Mohamed Taibi）的大肚子上。周六女子10米气步枪的比赛将在位於奥林匹克公园东部伍尔维奇的皇家炮兵军营（Royal Artillery Barracks）举行，届时诺苏雅妮将挺着8个月的身孕顽强出战。

诺苏雅妮将参加于伦敦当地时间8点15分举行的预赛，决赛将於几小时後举行。诺苏雅妮知道，她预产期为9月2日的第一个女儿随时都可能降临到人世。

“什麽时候都有可能，”诺苏雅妮在周五训练结束後告诉记者。

“我只能求上帝保佑一切顺利。如果我在比赛前临盆的话，我也会以平和的心态接受。”

“当孩子踢我的时候，我会控制呼气和吸气，努力让自己平静下来，我还会对孩子说‘乖乖的，让妈妈好好射击’。幸运的是她总能听懂我的话。”

诺苏雅妮今年29岁，她还获得了女子步枪三姿赛项目的参赛资格，但由於无法做出仰卧动作而放弃。本周她离开马来西亚和丈夫之前表示，媒体对於她这一故事的关注让她精疲力尽了。

但是当到达伦敦之後，这位来自马来西亚霹雳州的射击选手又恢复了以往愉快的心情。霹雳州位於马来西亚首都吉隆坡以北200公里。

“当你考虑消极的事情的时候，你就会更有压力，接下来你的焦虑程度就会更深，你将应付不了压力和周围的情况。这让你不再自信了，而且你很难集中精神做事。”

“最初的时候，我大概有一点压力，但是我丈夫一直给我支持。我现在已经能表现得像‘这很平常’一样了。”

在赛场上，诺苏雅妮大概将与卡塔尔选手艾哈马德（Bahia Al Hamad）一起分享闪光灯，後者成为第一名参加奥运会的卡塔尔女性。

这名19岁的选手凭借外卡参加伦敦奥运会。她将成为卡塔尔三名女运动员中首位出场比赛的。

她还获得了在周五的开幕式上高举卡塔尔国旗的荣耀。激动地心情再加上她周六要早起比赛这一事实，今夜她恐怕要辗转难眠了。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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