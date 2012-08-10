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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 10日 星期五 11:19 BJT

美国女足实现奥运三连冠

周四伦敦奥运会进入第13个比赛日，美国女足在温布利球场迎战日本队，以2比1击败对手实现了奥运三连冠，也一雪去年世界杯决赛输给日本的耻辱。美国代表团单日斩获五枚金牌，反超中国位列奖牌榜榜首，东道主英国队以25枚金牌的成绩位列第三。

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