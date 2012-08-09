费迪南德邀请博尔特到曼联试训

路透伦敦8月7日电---曼联後卫费迪南德（Rio Ferdinand）邀请奥运短跑冠军博尔特（Usain Bolt）到英超曼联试训。

博尔特表示过，如果有世界顶级的足球俱乐部给他机会，他一定会前往效力。费迪南德对博尔特说，他愿意向曼联主帅弗格森（Alex Ferguson）美言几句。

“博尔特，如果你想得到来曼联试训的机会就告诉我，我会去和老板说！你在100米飞人大战表现太棒了，期待你在200米比赛中同样能发挥出色！”前英格兰国家队队长费迪南德周二时在微博类网站推特(twitter)上写道。

博尔特在几年前在曼彻斯特街道上参加一次短跑活动结识这些曼联球员，还曾帮助那时仍效力于曼联的C-罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）提高冲刺能力。

博尔特在周日以有史以来第二块的速度赢得了男子100米的奥运金牌，他在比赛後提出了这样的要求。

“别人听到我说我想代表曼联踢球时，以为我在开玩笑。”英国媒体周二时引用他的话。

“但是如果弗格森找到我，对我说，‘好吧，来曼联试训，看看你是否有资格’，那我不可能拒绝他的。”

博尔特还要在本周参加奥运会男子200米的比赛，他提醒弗格森要尽快，因为他还有几天的时间就要离开英国了。

“如果弗格森要给我打电话，他知道在哪能找到我，”英国媒体引用牙买加人博尔特的话。

他转发了费迪南德在推特上的邀请，并且回复道：“奥运结束後，我们就讨论讨论，哈哈，谢谢你，兄弟。”

在博尔特完成了男子200米预赛後，费迪南德在推特上回应道：“你当时在慢跑而已，这太不公平了！我们会把你放在锋线位置，你只要甩开对方防守球员，斯科尔斯（Paul Scholes）会把球传给你，但是你能进球吗？”

斯科尔斯是曼联资深中场球员。

博尔特不是第一个想转行的短跑运动员。

今年也参加了伦敦奥运会男子100米比赛的英国选手钱伯斯（Dwain Chambers）在2006年因未通过药检而被禁赛两年後，就曾试图转型做美式足球运动员。

另一个英国短跑运动员的转型道路却恰恰相反，吉米拉（Adam Gemili）也是伦敦奥运会参加男子100米的选手之一，而他此前曾在英国英乙球队达根汉姆和雷德布里奇（Dagenham & Redbridge）效力。

然而另一位曼联球星鲁尼（Wayne Rooney）开玩笑地说，他建议博尔特专注于他现在的工作。

”他显然是可以给球队增速的，但这是两种完全不同的运动。我觉得他最好还是继续留在田径场上！”曼联网站引用鲁尼的话说。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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