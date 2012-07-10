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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 10日 星期二 14:40 BJT

胡尔克入选巴西队出战奥运

巴西男足国家队主教练梅内塞斯周四宣布，波尔图前锋胡尔克将以超龄球员身份参加伦敦奥运。巴西另两位超龄球员是AC米兰中後卫席尔瓦与皇马左後卫马塞洛。巴西国奥队在上个月的热身赛中输给阿根廷和墨西哥，防守问题愈加凸显。20岁的前锋内马尔则是本支巴西队的王牌球员。路透

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